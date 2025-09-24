Logo

Ево ко је предложен за потпредсједника Владе Српске

24.09.2025

09:59

Fotografija prikazuje zgradu Vlade Republike Srpske
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске треба би данас да изабере нове потпредсједнике Владе, а на ту функцију предложени су министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић из реда бошњачког народа и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић из реда хрватског.

Избор потпредсједника Владе Републике Српске је једна од тачака предложеног дневног реда посебне сједнице Народне скупштине, на којој би посланици требало да заузму и став о расписаним пријевременим изборима за предсједника Републике.

nsrs narodna skupstina republike srpske

Република Српска

Шта се наводи у Информацији о пријевременим изборима

Посебна сједница је заказана у 14.00 часова, а можете је пратити на програму Алтернативне телевизије и нашем порталу www.atvbl.rs.

Влада Републике Српске

