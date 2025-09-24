Ево ко је предложен за потпредсједника Владе Српске

24.09.2025
09:59
Коментари:0
Народна скупштина Републике Српске треба би данас да изабере нове потпредсједнике Владе, а на ту функцију предложени су министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић из реда бошњачког народа и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић из реда хрватског.
Избор потпредсједника Владе Републике Српске је једна од тачака предложеног дневног реда посебне сједнице Народне скупштине, на којој би посланици требало да заузму и став о расписаним пријевременим изборима за предсједника Републике.
Шта се наводи у Информацији о пријевременим изборима
Посебна сједница је заказана у 14.00 часова, а можете је пратити на програму Алтернативне телевизије и нашем порталу www.atvbl.rs.
