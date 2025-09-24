Пријевремени обрачун СДС и ПДП - увертира у 2026. годину

24.09.2025
Субјективно, осјети се само јесен. И то она у непарној години када нема билборда, када нема летака, мајица и упаљача. А избора има, кажу из Сарајева. Кажу и у опозицији у Републици Српској. Кажу, али тихо, и у власти. Годину дана до општих избора бацање милиона за пријевремену организацију неће донијети велику промјену, али..
Ови пријевремени избори одредиће кандидата опозиције на општим изборима 2026. године. Ако се СДС прослави, биће то довољан аргумент да за годину дана именују кандидате за обје инокосне функције. Ако подбаце, противник СНСД-овом кандидату за 12 мјесеци вјероватно ће бити Драшко Станивуковић. Мада, тешко да би бањалучки градоначелник пристао да ПДП нема кандидата чак и да СДС у новембру поново дође на чело Републике Српске.
ЦИК увелико припрема терен за изборе који ће се одржати за нека два мјесеца. Биће то прилика да и власт, а и опозиција испипају пулс народа. Боље од анкете. Ово демонстрирање снаге више је погодан терен за опозицију, него терен за промјену.
Откуд бреме СДС-у да ће бити носилац пријевремених избора, када се сами нису изјаснили хоће ли учествовати, треба тражити у њиховим колегама. Данима иза нас у телевизијским гостовањима Небојша Вукановић, Јелена Тривић и ”одметнуто крило” ПДП-а Игор Црнадак најављују учешће на изборима и подршку СДС-овом кандидату. Дакле, они и њихове странке неће директно учествовати у изборном процесу, али ће подржати кандидата СДС-а.
Претходно су грубе ријечи испаљене ка предсједнику ПДП-а Драшку Станивуковићу јер је најавио, па није, па опет јесте, да његова странка неће учествовати на изборима. Шта би значило да се СДС, предводник опозиције, повуче са пријевремених избора на којима нису ни одлучили да ће учествовати? Катастрофа. Једини излаз који сада СДС има је тренутна неслога у странци.
Након успјешних општих и страначких избора, лидер ПДП-а Драшко Станивуковић најавио је кандидата ове странке на предстојећим изборима 2026. године. Након позиционирања на челу странке, бањалучки градоначленик започео је формирање ПДП-ових утврђења тамо гдје их нема, обнављао урушена или преузимао изграђена од других странака.
Док се ПДП градио, СДС се разграђивао. Унутарстраначке несугласице испољавале су се у телевизијским наступима, а иза страначких зидова је било још хаотичније. Мјесецима прије предсједника Милана Миличевића, у својим гостовањима од Огњена Бодироге до Маринка Божовића упућиване су поруке ПДП-у. ”Српска демократска странка је највећа опозициона странка, о кандидатима се питамо првенствено ми”. Изрекао је на крају исто и предсједник странке Милан Миличевић у емисији АТВ-а и најавио кандидатуру за обје инокосне функције.
То је био и први шамар Драшку Станивуковићу. Онда се закувало у самом СДС-у. Подјела странке, хапшење предсједника, неслога, све то је обезглавило СДС који на 15 дана до предавања имена кандидата не зна ни ко ће им бити предсједник, а о кандидату се само нагађа. Сада би неко у тој странци требало да преузме сулуду улогу да поведе опозицију у обрачун са СНСД-ом. И то на начин да ПДП сједи и гледа како се Српска демократска странка бори за ваздух, па да на рачун искуства спремно дочекају октобар наредне године.
Без опозиционог споразума којим би било договорено да резултати пријевремених избора неће рефлектовати стање 2026. године, на нивоу политичког самоубиства било би учешће на овим изборима. Поред чињенице да СНСД има улогу политичке жртве која им у свакој теорији даје максималну предност код бирача, ипак говоримо о странци која деценијама уназад има све полуге власти и коју не могу изненадити овакви догађаји.
Са свим овим, чак и да СДС побиједи на изборима била би то Пирова побједа.
Првенствено, осим симболике, мандат на мање од годину дана не би значио ништа. Више би био аларм за мобилизацију владајућој коалицији која би имала пред собом годину дана оштре кампање. Уз то, нови предсједник не би иза себе имао ни скупштинску већину, ни владу, фактички, никакав утицај који данас црпи предсједник Милорад Додик.
Ту је и могућа блокада коју су најавили из СНСД-а кроз Народну скупштину гдје би се обарао кворум, па нови предсједник не би могао да положи заклетву и преузме функцију. Ако би се нешто тако и десило, био би то одличан аргумент да Драшко Станивуковић представља опозицију на изборима 2026. године. Зашто? Због Бањалуке и скупштинске већине која је против лидера ПДП-а.
А гдје је тек оно национално бреме да су институције у Сарајеву насилно уклониле изабраног предсједника Републике Српске, а сада ће СДС заиграти по њиховим правилима.
Колико год сулудо звучало, једина шанса СДС-а да се извуче из Гордијевог чвора је неслога која тренутно влада међу њима. То би био једини начин да се часно повуку из мутне воде у коју су их мало и гурнули други.
