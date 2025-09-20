"Избори показују да Додик има подршку, а Тројка пораз и срамоту"

Извор:
"Тројка" састављена од страних штићеника и домаћих "трбухозбораца" још једном је показала да нема ни програм, ни визију, ни елементарну политичку снагу и све што знају јесте да понављају име Милорада Додика, јер им је то једини смисао постојања, саопштено је из Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Умјесто да рјешавају проблеме народа они пишу памфлете које им кроје стране амбасаде, а потписују домаћи послушници, наведено је у саопштењу.
"Република Српска и њен предсједник нису настали вољом `тројке`, па самим тим Република Српска и Милорад Додик никада неће зависити од `тројкиних` или Шмитових жеља. Додик је предсједник изабран вољом народа, а `тројка` је пројекат изабран вољом странаца. Та разлика их највише боли", истичу у Клубу посланика СНСД-а.
Указали су на чињеницу да је на изборима народ јасно показао шта мисли - да Додик има подршку, а "тројка" има срамоту и пораз.
Из Клуба СНСД-а поручују да ће тек 2026. године бити јасно чија је политичка каријера завршена.
"Они који се данас утркују у писању епитафа Додику, сутра ће морати писати извјештаје својим менторима зашто су доживјели нови крах. Република Српска неће бити ничија монета за поткусуривање. Она је резултат борбе и слободе, и то ниједан памфлет и ниједна `тројка` не може промијенити", напомиње се у саопштењу.
Клуб СНСД-а истиче да је Милорад Додик име које они покушавају срушити, а заправо се руши њихова лажна политика.
"Додик је човјек којег народ бира, а њих народ одбацује. Они сањају Додиков крај, а доживљавају свој. А народ је одавно рекао - ко другоме зло мисли, зло га снађе", закључује се у саопштењу.
