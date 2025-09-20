Logo

"Избори показују да Додик има подршку, а Тројка пораз и срамоту"

Извор:

СРНА

20.09.2025

17:27

Коментари:

0
"Избори показују да Додик има подршку, а Тројка пораз и срамоту"
Фото: Youtube screenshot

"Тројка" састављена од страних штићеника и домаћих "трбухозбораца" још једном је показала да нема ни програм, ни визију, ни елементарну политичку снагу и све што знају јесте да понављају име Милорада Додика, јер им је то једини смисао постојања, саопштено је из Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Умјесто да рјешавају проблеме народа они пишу памфлете које им кроје стране амбасаде, а потписују домаћи послушници, наведено је у саопштењу.

"Република Српска и њен предсједник нису настали вољом `тројке`, па самим тим Република Српска и Милорад Додик никада неће зависити од `тројкиних` или Шмитових жеља. Додик је предсједник изабран вољом народа, а `тројка` је пројекат изабран вољом странаца. Та разлика их највише боли", истичу у Клубу посланика СНСД-а.

Указали су на чињеницу да је на изборима народ јасно показао шта мисли - да Додик има подршку, а "тројка" има срамоту и пораз.

6890d6c625edc cvijanovic

БиХ

Цвијановић: "Тројка" вјечно иста - површна, неспособна и некапацитирана

Из Клуба СНСД-а поручују да ће тек 2026. године бити јасно чија је политичка каријера завршена.

"Они који се данас утркују у писању епитафа Додику, сутра ће морати писати извјештаје својим менторима зашто су доживјели нови крах. Република Српска неће бити ничија монета за поткусуривање. Она је резултат борбе и слободе, и то ниједан памфлет и ниједна `тројка` не може промијенити", напомиње се у саопштењу.

форто конаковић никшић

БиХ

Тројка опет (и само) о Додику: Најављују опоравак Републике Српске

Клуб СНСД-а истиче да је Милорад Додик име које они покушавају срушити, а заправо се руши њихова лажна политика.

"Додик је човјек којег народ бира, а њих народ одбацује. Они сањају Додиков крај, а доживљавају свој. А народ је одавно рекао - ко другоме зло мисли, зло га снађе", закључује се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

СНСД

Predstavnički dom

trojka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тужилаштво БиХ отворило предмет против Дарка Ћулума

БиХ

Тужилаштво БиХ отворило предмет против Дарка Ћулума

2 ч

1
Цвијановић: "Тројка" вјечно иста - површна, неспособна и некапацитирана

БиХ

Цвијановић: "Тројка" вјечно иста - површна, неспособна и некапацитирана

3 ч

0
Тројка опет (и само) о Додику: Најављују опоравак Републике Српске

БиХ

Тројка опет (и само) о Додику: Најављују опоравак Републике Српске

3 ч

3
Кошарац: Предсједник Додик је избор и воља грађана Српске!

БиХ

Кошарац: Предсједник Додик је избор и воља грађана Српске!

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Родиле гљиве, откупна цијена достигла рекордне износе

19

52

Ђани и Слађа купили стан на обали мора

19

43

Украдени експериментални лијекови за рак вриједни 800.000 евра

19

27

Због убрзаног топљења глечера на Аљасци настало ново острво

19

24

Нови случај ризичне вожње у БиХ: Претицао возила пред кривином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner