Цвијановић: "Тројка" вјечно иста - површна, неспособна и некапацитирана

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић изјавила је да је "Тројка" вјечно иста - површна, неспособна и некапацитирана.
Упитана да прокоментарише саопштење сарајевске "Тројке" у којем су навели да је политички крај предсједника Републике Српске Милорада Додика "почетак опоравка Републике Српске и цијеле БиХ", Цвијановић је истакла за Срну да њој ово све личи на почетак краја "Тројке" и заузимање мјеста у институцијама које им по вољи бирача не припадају.
- Личи ми и на почетак краја незаконитих и неуставних наметања и манипулација од неизабраних страних бирократа. Личи ми и на врло извјестан крај испуњавања мегаломанских политичких апетита Сарајева. Оно што нису разумјели је то да нису они иза себе оставили Милорада Додика, већ он њих - нагласила је Цвијановић.
Ово што у Сарајеву раде, рекла је она, призивање је краја БиХ, а не опоравка.
Што се Републике Српске тиче, истакла је Цвијановић, тамо су гласачи на изборима одлучивали, а и убудуће ће одлучивати ко их представља, и то у њихово име неће радити ни Кристијан Шмит, а ни политичко Сарајево.
