Којић: Стални напади у Хрватској и ФБиХ с циљем протјеривања Срба

СРНА

19.09.2025

12:05

Којић: Стални напади у Хрватској и ФБиХ с циљем протјеривања Срба
Фото: АТВ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да су напади на Србе постали континуитет у Хрватској и Федерацији БиХ /ФБиХ/, а циљ је да буду протјерани са вјековних огњишта.

Реагујући на поруке мржње "Убиј Србина" и "ЗДС" /За дом спремни/ које су се појавиле у селу Глушци код Метковића, насељеном искључиво српским становништвом, Којић је изјавио Срни да се Срби у Хрватској покушавају протјерати још од четрдесетих година прошлог вијека.

bjegunac190925

Свијет

Бјегунац у "аудију" прескочио отворени мост и побјегао полицији

"Тада су намјеравали једну трећину убити, једну покатоличити и једну протјерати. Очигледно је да је сада у Хрватској на снази то да се протјера једна трећина Срба", нагласио је Којић.

Према његовим ријечима, србофобија је присутна и у Хрватској и у ФБиХ, што се најбоље види кроз концерт Марка Перковића Томпсона.

"Видјели смо пјесме и поруке `За дом спремни`. И број људи који је био на том концерту у ствари говори о тој србофобији која је у континуитету присутна од 1941. године", навео је Којић.

Он сматра и да поруке какве су виђене у селу Глушци могу значајно утицати на дестабилизацију међуљудских и међунационалних односа у цијелом региону, додајући да би они који су их писали требало да буду кажњени.

"Али, нажалост, имамо нереаговање хрватске полиције на такве ситуације", указао је Којић.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић одбио Федерерову понуду

У селу Глушци код Метковића у Хрватској, насељеном искључиво српским становништвом, у ноћи између сриједе и четвртка, 17. и 18. септембра, на асфалту су исписане поруке мржње "Убиј Србина" и "ЗДС" као скраћеница усташког поздрава "За дом спремни".

Иста скраћеница написана је и на путоказу за Глушце, док су непознате особе из аутомобила узвикивале "Убиј Србина!".

Споменик погинулим борцима НОР-а и цивилним жртвама Другог свјетског рата у српском повратничком насељу Баћевићи код Мостара освануо је 8. септембра ишаран фашистичким симболима и усташким поздравом "За дом спремни", што је узнемирило локално становиштво.

Хљеб

Савјети

Припремите хљеб који се не мијеси: Идеалан додатак сваком јелу

И прошле године у августу овај споменик био је облијепљен усташким симболима, а дјеца нападнута.

Милорад Којић

