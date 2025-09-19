Којић: Стални напади у Хрватској и ФБиХ с циљем протјеривања Срба

Извор:
СРНА
19.09.2025
12:05
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да су напади на Србе постали континуитет у Хрватској и Федерацији БиХ /ФБиХ/, а циљ је да буду протјерани са вјековних огњишта.
Реагујући на поруке мржње "Убиј Србина" и "ЗДС" /За дом спремни/ које су се појавиле у селу Глушци код Метковића, насељеном искључиво српским становништвом, Којић је изјавио Срни да се Срби у Хрватској покушавају протјерати још од четрдесетих година прошлог вијека.
"Тада су намјеравали једну трећину убити, једну покатоличити и једну протјерати. Очигледно је да је сада у Хрватској на снази то да се протјера једна трећина Срба", нагласио је Којић.
Према његовим ријечима, србофобија је присутна и у Хрватској и у ФБиХ, што се најбоље види кроз концерт Марка Перковића Томпсона.
"Видјели смо пјесме и поруке `За дом спремни`. И број људи који је био на том концерту у ствари говори о тој србофобији која је у континуитету присутна од 1941. године", навео је Којић.
Он сматра и да поруке какве су виђене у селу Глушци могу значајно утицати на дестабилизацију међуљудских и међунационалних односа у цијелом региону, додајући да би они који су их писали требало да буду кажњени.
"Али, нажалост, имамо нереаговање хрватске полиције на такве ситуације", указао је Којић.
У селу Глушци код Метковића у Хрватској, насељеном искључиво српским становништвом, у ноћи између сриједе и четвртка, 17. и 18. септембра, на асфалту су исписане поруке мржње "Убиј Србина" и "ЗДС" као скраћеница усташког поздрава "За дом спремни".
Иста скраћеница написана је и на путоказу за Глушце, док су непознате особе из аутомобила узвикивале "Убиј Србина!".
Споменик погинулим борцима НОР-а и цивилним жртвама Другог свјетског рата у српском повратничком насељу Баћевићи код Мостара освануо је 8. септембра ишаран фашистичким симболима и усташким поздравом "За дом спремни", што је узнемирило локално становиштво.
И прошле године у августу овај споменик био је облијепљен усташким симболима, а дјеца нападнута.
