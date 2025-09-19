Logo

Петковић: Курти прекорачио све границе дрскости

СРНА

19.09.2025

11:52

Срби у Аљбину Куртију виде кривцза за сва зла која преживљавају и он само може да сања о било каквом политичком успјеху у четири општине сјеверно од Ибра, рекао је директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић.

Петковић је, између осталог, истакао да је развлашћивање Куртијевог шовинистичког режима сасвим јасан политички циљ сваког свјесног и поштеног Србина на сјеверу Косова и Метохије.

Према његовим ријечима, Курти је доласком у сјеверну Косовску Митровицу прекорачио све границе дрскости.

Курти је јуче дошао у сјеверну Косовску Митровицу, гдје се у једном кафићу чији је власник Албанац, састао са кандидатима своје странке Самоопредјељење на локалним изборима 12. октобра.

У видео-обраћању Србима рекао је да "жели што бољу сарадњу са српском заједницом" и додао да "не може да прихвати да једна политичка странка преузме монопол над Србима"

Петар Петковић

Аљбин Курти

