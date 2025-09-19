Шири се опасан вирус: Међу обољелима највише мушкарци

Извор:
Институт за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'' саопштио је да је на територији Србије до 14. септембра регистровано 48 случајева обољевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији.
Према подацима достављеним Батуту, случајеви грознице Западног Нила регистровани су на територији 12 округа и то у Београду где је забиљежено 15 случајева, у Јужнобачком округу 10 случајева, а у Средњобанатском и Браничевском по четири случаја.
Такође, у Јужнобанатском и Подунавском округу су пријављена по три случаја, а у Моравичком, Севернобанатском и Шумадијском по два случаја.
По један случај регистрован је у Поморавском, Рашком и Западнобачком округу.
Међу обољелима доминирају особе мушког пола (65 одсто), а просјечна старост обољелих је 66,5 година.
У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примјена мјера личне заштите од убода комараца.
Препоруке које "Батут" наводи су употреба репелената на откривеним дијеловима тијела приликом боравка на отвореном, ношење одеће дугих рукава и ногавица и свијетлих боја, препоручљиво је да одјећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу, као да се избјегава боравак на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца - у сумрак и у зору.
Такође, "Батут" наводи да у заштити од комараца доприноси употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета, као боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
Истичу да је пожељно избјегавати подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
Осим тога, пожељно је смањење броја комараца на отвореном гдје се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде, јер се на тај начин смањује број мјеста на које комарци могу да положе своја јаја.
У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и суптропском подручју, обавезно се придржавати свих мјера превенције.
У сезони надзора 2025. године, до 10. септембра у државама Европске уније и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) случајеви обољевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији, Румунији, Француској, Бугарској, Мађарској, Шпанији, Албанији и Турској.
Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца, а главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је Цулеx пипиенс, врста комарца која је одомаћена и код нас.
Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра.
