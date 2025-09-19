Logo

Од данас нове цијене горива

Извор:

Телеграф

19.09.2025

10:53

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Стигле су нове цијене горива, тако да ће од данас од 15 часова, на пумпама у Србији литар евро дизела коштати 195 динара, а литар бензина европремијум БМБ биће 181 динара.

Нове цијене горива важиће до сљедећег петка, 26. септембра. У односу на прошлу недјељу, дизел је поскупио за литар, док је цијена бензина остала иста.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Драма у Милићима: Дошао пред туђу кућу, па пријетио домаћину да ће га заклати

Цијене ће бити на снази у наредних седам дана.

Како су се цијене горива кретале у августу и септембру

Током августа, цијена евродизела је варирала између 193 и 192 динара по литру, често је појефтињивала за по пар динара у односу на претходну недјељу. Бензин премиум БМБ 95 је у августу углавном стајао 178 динара по литру, са повременим смањењима од једног динара.

Како је дошло до преласка у септембар, забиљежен је благи пораст цијене дизела — са око 192–194 динара на 194 динара, затим на 195 динара. Бензин је у исто вријеме углавном остајао стабилан — око 178 до 181 динар, зависно од седмице.

policija rs

Хроника

Добој: Возач ухапшен због давања мита

Шта се може закључити из ових кретања

Дизел је у посљедња два мјесеца биљежио благи раст, односно дизел је поскупио за неколико динара у односу на август, док је бензин задржао готово исту цијену, са минималним променама.

Стабилност цијене бензина указује на регулациону политику — држава ограничава највише малопродајне цијене за евро дизел и бензин БМБ 95, што ублажава нагле скокове.

ŽELJKO-BUDIMIR-190925

Република Српска

Делегација МУП-а Републике Српске у посјети Главној управи за Град Москву

Промјене су најчешће недјељне, што значи да се тржиште прати често, и да су политике усклађене да прилагоде цијене у складу са трошковима (сиром нафте, курс, порези).

