Драма у Милићима: Дошао пред туђу кућу, па пријетио домаћину да ће га заклати

АТВ

19.09.2025

10:51

Драма у Милићима: Дошао пред туђу кућу, па пријетио домаћину да ће га заклати
Фото: АТВ

Полицајци из Милића ухапсили су Е.Ћ. који је дошао пред кућу домаћина из Милића и пријетио му да ће га заклати.

"Ш.М. је пријавио јуче око 5.00 часова Полицијској станици Милићи да је Е.Ћ. зауставио своје возило испред његове куће и пуштао гласну музику, након чега му је пријетио да ће га ножем заклати", наводе из ПУ Зворник.

ŽELJKO-BUDIMIR-190925

Република Српска

Делегација МУП-а Републике Српске у посјети Главној управи за Град Москву

Полиција је након прегледа возила пронашла нож, а дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево наредио је достављање извјештаја против Е.Ћ. о почињеном кривичном дјелу угрожавање сигурности.

Пријетње смрћу

Милићи

