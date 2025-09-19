Драма у Милићима: Дошао пред туђу кућу, па пријетио домаћину да ће га заклати

Извор:
АТВ
19.09.2025
10:51
Коментари:0
Полицајци из Милића ухапсили су Е.Ћ. који је дошао пред кућу домаћина из Милића и пријетио му да ће га заклати.
"Ш.М. је пријавио јуче око 5.00 часова Полицијској станици Милићи да је Е.Ћ. зауставио своје возило испред његове куће и пуштао гласну музику, након чега му је пријетио да ће га ножем заклати", наводе из ПУ Зворник.
Република Српска
Делегација МУП-а Републике Српске у посјети Главној управи за Град Москву
Полиција је након прегледа возила пронашла нож, а дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево наредио је достављање извјештаја против Е.Ћ. о почињеном кривичном дјелу угрожавање сигурности.
Хроника
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму