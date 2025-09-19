Logo

Жика Јакшић открио прогнозу љекара: ''Мозак је оштећен, али..''

Извор:

Телеграф

19.09.2025

10:35

Жика јакшић водитељ
Фото: Blic TV/YouTube

Прије два мјесеца је Жика Јакшић имао мождани удар, а сада се већ вратио на снимање емисије "Никад није касно".

Водитељ се вратио никад расположенији те показао да је спреман за нове побједе и све што га чека у послу.

Жика је открио све о свом здравственом стању те како је себе натјерао да оде у болницу и види у чему је проблем.

- Примјетио сам да неразговјетно причам, онда сам се обукао, није ме ухватила паника. Позвао сам возача који ме је одвезао у КБЦ Бежанијска која, они су одмах установили да је у питању мождани удар. Онда су ме одвезли у болницу Свети Сава која је специјализована за те врсте болести. Када сам већ ушао, хиљаду доктора око мене. Они су ме преузели. Увели су ми терапију, кренуло је разрјеђивање крви, скенер главе, хиљаду чуда – рекао је он.

У тешким моментима, требало је да се мотивише а ево како му је то полазило за руком.

- Када дођу тако неке деликатне ситуације у животу, врло сам прибран и рационално сам приступио томе. Мени су већ трећи, четврти дан рекли да није оштећен мозак посебно. Да имам нешто мало што се види у дубини мозга, али да ће то да прође. Предвидјели су да ћу да се опоравим, е сад, нико не зна колико ће тај опоравак да траје. Предвиђали су два, три мјесеца до потпуног опоравка. Мени је било важно да ће резултат на крају бити потпуни опоравак. Онда сам ја стрпљиво, сваки дан логопед, физио-терапија, дан за даном. Ево два мјесеца касније, исправио сам се – истакао је Жика за Гранд.

Водитељ је сада окупиран снимањима емисије "Никад није касно" те признаје да не размишља много о томе шта ће бити сутра.

- Одговор је ту, ја сам овдје у новој сезони. Треба да почнемо са снимањем, надам се да ће бити све у реду. Обично не причам овако добро, али овдје имам инспирацију, уз помоћ публике, мислим да ћу данас бити онај стари, бар данас. Сутра још није битно, али бићу још боље – закључио је Жика за Блиц.

Он је раније открио како је текао опоравак и како се сада осјећа:

- Устао сам у три ујутру, отишао под туш. Кад сам почео да се бријем. Лијевом руком нанио, десном узео бријач и као да није моја рука. Нисам могао да се обријем. Опсујем наглас, видим да ми је пало лице. Причам као пијан - признао је он.

Жика Јакшић

