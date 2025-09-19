Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

Извор:
Кликс
19.09.2025
10:21
Коментари:0
Купус салата је један од најчешћих прилога на нашим трпезама, једноставна за припрему и савршено се слаже уз разна јела.
Иако се припрема на много начина, постоји један мали трик који може значајно побољшати њен укус.
Додавањем јабучног сирћета салата добија благу воћну киселост, која је много пријатнија од обичног алкохолног сирћета.
У комбинацији с малом количином шећера, овај додатак ствара савршен баланс између киселог и слатког, чинећи салату освјежавајућом, а опет благом за непце. Ова комбинација посебно долази до изражаја када се салата сервира уз јела од меса, роштиљ или варива.
Здравље
Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?
Припрема је врло једноставна. Ситно нарежите свјежи бијели или црвени купус, посолите га, додајте једну до двије кашике јабучног сирћета и прстохват шећера.
Све добро измијешајте и оставите да одстоји десетак минута прије сервирања. По жељи можете додати и мало маслиновог уља или сјеменки по укусу.
(кликс)
Занимљивости
3 ч0
Србија
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
10
14
04
14
04
14
00
13
59
Тренутно на програму