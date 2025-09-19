Logo

Октоберфест не престаје изненађивати: У понуди одрезак за 410 евра

Извор:

Феникс магазин

19.09.2025

10:15

Oktoberfest Njemačka
Фото: Tanjug

Овогодишњи Октоберфест руши све рекорде чак и прије него што је почео. Након вијести о одреску чија је цијена чак 229 евра, сада слиједи још један шок. Како пишу њемачки медији, на Октоберфесту је у понуди одрезак чија цијена кошта невјероватних 410 евра!

Тајна овог одреска је да се мора унапријед наручити како би био спреман на вријеме на конзумацију.

“Месо Stockyard нуди посебно пуно искуство окуса”, стоји на менију у Käferovom Wiesn-Schänkeu. То се односи на одрезак - Tomahawk but Wagyu, јапанске врсте говеда.

Прилози уз скупи одрезак

“Овај комад меса може нахранити до пет особа. Тежи 1.200 грама. Ако подијелите цијену, то је 82 евра по особи. Толико бисте лако могли потрошити у добром ресторану ”, кажу упућени.

МУП Републике Српске

Република Српска

МУП Републике Српске успјешно реализовао вјежбу “Рјешавање кризне ситуације"

Послужује се са беарнешким умаком, пиреом од пастрњака, шпинатом и маслацем од естрагона.

Луксуз није ништа необично

„На Октоберфесту увијек има гостију који за то плаћају. Wagyu говедина је врло вриједна, а припрема није једноставна. Пече се на роштиљу до унутрашње температуре од 56 степени Целзијуса. То захтијева вријеме. А овакав одрезак једноставно има своју цијену“, каже гастрономски стручњак.

KIJANU-RIVS-190925

Сцена

Испливали детаљи вјенчања Кијану Ривса

Стручњак мисли на предузетнике који желе забавити међународне купце на Октоберфесту.

„Овакав одрезак изгледа сензационално; прави је привлачан за домаћина. Такав луксуз није ништа необично на Октоберфесту, гдје чак можете купити боце шампањца за 3.000 евра“, додаје он.

Према натпису на јеловнику, месо се узгаја „без хормона раста и без антибиотика или генетски модификоване хране“.

И што је најважније, стока се узгаја у посебном “окружењу без стреса”.

