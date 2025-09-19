Октоберфест не престаје изненађивати: У понуди одрезак за 410 евра

Извор:
Овогодишњи Октоберфест руши све рекорде чак и прије него што је почео. Након вијести о одреску чија је цијена чак 229 евра, сада слиједи још један шок. Како пишу њемачки медији, на Октоберфесту је у понуди одрезак чија цијена кошта невјероватних 410 евра!
Тајна овог одреска је да се мора унапријед наручити како би био спреман на вријеме на конзумацију.
“Месо Stockyard нуди посебно пуно искуство окуса”, стоји на менију у Käferovom Wiesn-Schänkeu. То се односи на одрезак - Tomahawk but Wagyu, јапанске врсте говеда.
“Овај комад меса може нахранити до пет особа. Тежи 1.200 грама. Ако подијелите цијену, то је 82 евра по особи. Толико бисте лако могли потрошити у добром ресторану ”, кажу упућени.
Послужује се са беарнешким умаком, пиреом од пастрњака, шпинатом и маслацем од естрагона.
„На Октоберфесту увијек има гостију који за то плаћају. Wagyu говедина је врло вриједна, а припрема није једноставна. Пече се на роштиљу до унутрашње температуре од 56 степени Целзијуса. То захтијева вријеме. А овакав одрезак једноставно има своју цијену“, каже гастрономски стручњак.
Стручњак мисли на предузетнике који желе забавити међународне купце на Октоберфесту.
„Овакав одрезак изгледа сензационално; прави је привлачан за домаћина. Такав луксуз није ништа необично на Октоберфесту, гдје чак можете купити боце шампањца за 3.000 евра“, додаје он.
Према натпису на јеловнику, месо се узгаја „без хормона раста и без антибиотика или генетски модификоване хране“.
И што је најважније, стока се узгаја у посебном “окружењу без стреса”.
