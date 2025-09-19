Logo

Кћерка којој је отац Србин пуцао у главу подлегла повредама: Расте број жртава масакра у Бечу

Кћерка којој је отац Србин пуцао у главу подлегла повредама: Расте број жртава масакра у Бечу

Кћерка којој је отац Србин упуцао у главу и убио њену мајку, а потом убио и себе, подлегла је повредама, јавља Хеуте.

Љекари су се данима борили да спасу кћерку мушкарца који је пуцао у своју жену у Бечу, преноси аустријски портал.

Двадесетчетворогодишња кћерка, у коју је пуцао њен отац, подлегла је тешким повредама у Општој болници у Бечу. Преминула је у четвртак увече.

Овим је број мртвих порастао на три.

Четрдесетчетворогодишњи мушкарац наводно је у уторак увече пуцао својој бившој жени и кћерки у главу. Затим је побјегао у свом бијелом "мерцедесу" и потом окренуо пиштољ према себи.

Кћеркин двадесетшестогодишњи партнер такође је био упуцан, али је у међувремену пребачен на одјељење за редовну његу.

Починилац је од 2014. имао забрану посједовања оружја, али је ипак илегално носио пиштољ. Истрага је у току, а Криминалистичка полиција обезбјеђује доказе.

Како додаје Хеуте, унук од двије и по године и његов четворомјесечни брат, као и нападачева петнаестогодишња кћерка морали су да присуствују крвопролићу у бечком Леополдштату.

(Телеграф)

