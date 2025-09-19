Кћерка којој је отац Србин пуцао у главу подлегла повредама: Расте број жртава масакра у Бечу

Извор:
Телеграф
19.09.2025
09:54
Коментари:0
Кћерка којој је отац Србин упуцао у главу и убио њену мајку, а потом убио и себе, подлегла је повредама, јавља Хеуте.
Љекари су се данима борили да спасу кћерку мушкарца који је пуцао у своју жену у Бечу, преноси аустријски портал.
Двадесетчетворогодишња кћерка, у коју је пуцао њен отац, подлегла је тешким повредама у Општој болници у Бечу. Преминула је у четвртак увече.
Овим је број мртвих порастао на три.
Србија
Драма у Шапцу: Избио пожар на вашару
Четрдесетчетворогодишњи мушкарац наводно је у уторак увече пуцао својој бившој жени и кћерки у главу. Затим је побјегао у свом бијелом "мерцедесу" и потом окренуо пиштољ према себи.
Кћеркин двадесетшестогодишњи партнер такође је био упуцан, али је у међувремену пребачен на одјељење за редовну његу.
Починилац је од 2014. имао забрану посједовања оружја, али је ипак илегално носио пиштољ. Истрага је у току, а Криминалистичка полиција обезбјеђује доказе.
Занимљивости
Крај мјесеца доноси велики финансијски добитак овим знаковима
Како додаје Хеуте, унук од двије и по године и његов четворомјесечни брат, као и нападачева петнаестогодишња кћерка морали су да присуствују крвопролићу у бечком Леополдштату.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
10
27
10
24
10
23
10
21
10
16
Тренутно на програму