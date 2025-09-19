Снажан земљотрес поново погодио Камачатку

Извор:
СРНА
19.09.2025
08:17
Земљотрес магнитуде 7,8 степени по Рихтеровој скали догодио се рано јутрос код обале Камчатке, саопштило је руско Министарство за ванредне ситуације.
Нови потрес догодио се након што је то подручје синоћ погодио земљотрес магнитуде 7,2 степена по Рихтеровој скали.
Русија и САД издале су синоћ упозорење на цунами. Вашингтон је, у међувремену, повукао упозорење.
