Logo

Снажан земљотрес поново погодио Камачатку

Извор:

СРНА

19.09.2025

08:17

Коментари:

0
Снажан земљотрес поново погодио Камачатку
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 7,8 степени по Рихтеровој скали догодио се рано јутрос код обале Камчатке, саопштило је руско Министарство за ванредне ситуације.

Нови потрес догодио се након што је то подручје синоћ погодио земљотрес магнитуде 7,2 степена по Рихтеровој скали.

Ана Ивановић

Сцена

Ана Ивановић: Љето које не желим да се заврши

Русија и САД издале су синоћ упозорење на цунами. Вашингтон је, у међувремену, повукао упозорење.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ана Ивановић: Љето које не желим да се заврши

Сцена

Ана Ивановић: Љето које не желим да се заврши

2 ч

0
Теа Таировић открила своје нездраве навике: ''Онда се чудим што ме желудац боли''

Сцена

Теа Таировић открила своје нездраве навике: ''Онда се чудим што ме желудац боли''

2 ч

0
Додик сутра на паради у Београду: "Догађај који ће показати силу српског јединства и моћ наше војске“

Република Српска

Додик сутра на паради у Београду: "Догађај који ће показати силу српског јединства и моћ наше војске“

2 ч

0
Vladica Cirkovic

Србија

Владици Ћирковићу из Грачанице цариници одузели возило са српским регистарским ознакама

2 ч

0

Више из рубрике

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Јак земљотрес погодио Чиле

2 ч

0
Преминуо након што је изгубио свијест на ролеркостеру

Свијет

Преминуо након што је изгубио свијест на ролеркостеру

2 ч

0
Трамп обуставио војну помоћ Тајвану

Свијет

Трамп обуставио војну помоћ Тајвану

2 ч

0
Лутрија лото листић

Свијет

Грешком купио два лутријска листића, па преко ноћи постао милионер

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

27

Из министарства исплаћено више од три милиона КМ премије

10

24

На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

10

23

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

10

21

Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

10

16

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner