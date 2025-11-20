Logo
Њима се спрема велика шанса, ови знакови ће се обогатити

Извор:

Информер

20.11.2025

07:07

Коментари:

0
Њима се спрема велика шанса, ови знакови ће се обогатити
Фото: Unsplash

До 27. новембра, астролошке конфигурације указују на то да Лавови, Рибе и Стријелчеви имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.

До 27. новембра астролошки аспекти наговјештавају посебну наклоност среће за три знака:

СТРИЈЕЛАЦ

Стрелчеви су под снажним упливом позитивне енергије, а интуиција вам је појачана. Бићете на правом мјесту у право вријеме, па чак и мали улог може донијети изненађујући добитак. Обратите пажњу на бројеве који вам се понављају током дана.

РИБЕ

Рибама стиже подршка кроз срећне случајности. Ако сте имали осећај да вам се свемир смијеши, нисте погријешили. Ово је недјеља када ваш унутрашњи глас може тачно да "погоди". Играјте спонтано, без притиска.

ЛАВ

Лавовима се отварају финансијске шансе кроз Јупитеров повољан аспект. Ако играте неку игру већ дуже вријеме, сада је тренутак да наставите. Могућ је лијеп добитак преко бројева који вам нешто значе лично, као што су датуми, иницијали, симболи.

(информер)

Хороскоп

zanimljivosti

zvijezde

