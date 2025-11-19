Знакови Зодијака који су мајстори пасивне агресије

Извор:
19.11.2025
Сви познајемо особу која никада неће повисити тон, али ће вам своје незадовољство јасно дати до знања хладном тишином или саркастичним коментаром.
Док неки људи проблеме рјешавају директном конфронтацијом, други бирају суптилнији, заобилазни пут.
Астрологија нам открива да склоност таквом понашању може бити записана у звијездама, а ови су хороскопски знакови прави мајстори пасивне агресије.
Емотивни Ракови доживљавају сваку критику врло лично, а када су повријеђени, повлаче се у свој оклоп.
Умјесто да вам кажу што их мучи, комуницираће кроз дубоке уздахе, сјетне погледе и кратке, једносложне одговоре.
На питање шта није у реду, рећи ће "ништа", али њихов тон и говор тијела откривају сасвим другачију причу.
Дјевице ријетко показују отворено незадовољство, али пасивна агресија им долази природно када их нешто дубоко фрустрира.
Умјесто да директно кажу што мисле, посегнуће за суптилним коментарима о томе како би се нешто "можда могло боље" или ће једноставно нагласити сваки ваш пропуст.
Тишина и суптилно превртање очима њихово су најјаче оружје.
Ваге не воле сукобе, па се пасивна агресија јавља као њихов одбрамбени механизам.
Када су повријеђене или незадовољне, изгледаће савршено смирено, али ће вас казнити хладним тоном и одмјереним дистанцирањем.
Умјесто да разговарају, посегнуће за тихим игнорисањем и "случајним" заборављањем договора, преноси Индекс.
