Logo
Large banner

Знакови Зодијака који су мајстори пасивне агресије

Извор:

Индекс

19.11.2025

21:21

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Pexels

Сви познајемо особу која никада неће повисити тон, али ће вам своје незадовољство јасно дати до знања хладном тишином или саркастичним коментаром.

Док неки људи проблеме рјешавају директном конфронтацијом, други бирају суптилнији, заобилазни пут.

Астрологија нам открива да склоност таквом понашању може бити записана у звијездама, а ови су хороскопски знакови прави мајстори пасивне агресије.

Рак

Емотивни Ракови доживљавају сваку критику врло лично, а када су повријеђени, повлаче се у свој оклоп.

Умјесто да вам кажу што их мучи, комуницираће кроз дубоке уздахе, сјетне погледе и кратке, једносложне одговоре.

На питање шта није у реду, рећи ће "ништа", али њихов тон и говор тијела откривају сасвим другачију причу.

Д‌јевица

Д‌јевице ријетко показују отворено незадовољство, али пасивна агресија им долази природно када их нешто дубоко фрустрира.

Умјесто да директно кажу што мисле, посегнуће за суптилним коментарима о томе како би се нешто "можда могло боље" или ће једноставно нагласити сваки ваш пропуст.

Тишина и суптилно превртање очима њихово су најјаче оружје.

Вага

Ваге не воле сукобе, па се пасивна агресија јавља као њихов одбрамбени механизам.

Када су повријеђене или незадовољне, изгледаће савршено смирено, али ће вас казнити хладним тоном и одмјереним дистанцирањем.

Умјесто да разговарају, посегнуће за тихим игнорисањем и "случајним" заборављањем договора, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Овим хороскопским знаковима новац стиже потпуно неочекивано

Занимљивости

Овим хороскопским знаковима новац стиже потпуно неочекивано

5 ч

0
Млади Мjесец у Шкорпији: Ево који знакови очекују велике промјене

Занимљивости

Млади Мjесец у Шкорпији: Ево који знакови очекују велике промјене

6 ч

0
Воз Дједа Мраза кренуо из Владивостока

Занимљивости

Воз Дједа Мраза кренуо из Владивостока

14 ч

0
Генерисани видео насмијао многе: Мачка свира инструменте и нервира власницу

Занимљивости

Генерисани видео насмијао многе: Мачка свира инструменте и нервира власницу

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Откривен детаљ из Мелбурна: Ово о Ђоковићу и Марију нисмо знали

23

10

Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

23

06

Да ли је исламизација политички мит или реалност Европе?

23

02

Цвијановић: Бањалука је срце наше Републике и 23. новембра биће дио наше велике побједе

23

00

Возио под дејством кокаина: Тежак удес младића из БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner