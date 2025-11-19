Воз Дједа Мраза кренуо из Владивостока

Извор:
СРНА
19.11.2025
08:35
0
"Воз Дједа Мраза" кренуо је из Владивостока на новогодишње путовање по Русији током којег ће се зауставити у 70 градова, преноси ТАСС.
У далекоисточној руској пријестоници Владивостоку на жељезничкој станици је тим поводом организован концерт.
"Нова година је магична ствар и као главни чаробњак наше земље одаћу вам једну веома важну тајну: бајку у стварности правимо ми сами. Чуда се дешавају када другима пружамо љубав, топлину и бригу. Моја порука је - чините добра дјела, моји мали чаробњаци са великим срцем. Сигуран сам да ме нећете изневјерити", рекао је Дјед Мраз.
Дјед Мраз данас креће на пут дуг више од 20.000 километара и посјетиће 70 руских градова. Нову годину дочекаће у Иванову, Божић у Санкт Петербургу, а у Москви ће се задржати два дана - 2. и 3. јануара.
"Воз Дједа Мраза" је заједнички пројекат владе Волоградске области и Руских жељезница током којег Дјед Мраз путује по руским градовима са празничним, новогодишњим програмом. Пројекат је покренут 5. децембра 2021. године.
