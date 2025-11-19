Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

Извор:
У Калесији се јутрос око 7.35 часова догодило разбојништво и пуцњава из ватреног оружја, након покушаја пљачке златарске радње, саопштено је из МУП-а Тузланског кантона.
Полицијски службеници су на терену, улица у центру је блокирана, а све се десило испред основне и средње школе, како кажу очевидци са мјеста догађаја.
''На мјесто догађаја упућене су све расположиве патроле ПС Калесија, ОКП ПУ Калесија, тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку, те су на терену ( на ширем подручју) патроле полиције ПС Сапна, ПС Живинице и полицијски службеници ПС Зворник, обзиром да су се починиоци удаљили са мјеста догађаја. У активности су укључене и полицијски службеници Граничне полиције БиХ'', саопштено је из МУП-а Тузланског кантона.
