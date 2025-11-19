Logo
Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

АТВ

19.11.2025

08:33

Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

У Калесији се јутрос око 7.35 часова догодило разбојништво и пуцњава из ватреног оружја, након покушаја пљачке златарске радње, саопштено је из МУП-а Тузланског кантона.

Полицијски службеници су на терену, улица у центру је блокирана, а све се десило испред основне и средње школе, како кажу очевидци са мјеста догађаја.

Најновија вијест

Хроника

Пуцњава испред школе у Калесији, полиција на терену

''На мјесто догађаја упућене су све расположиве патроле ПС Калесија, ОКП ПУ Калесија, тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку, те су на терену ( на ширем подручју) патроле полиције ПС Сапна, ПС Живинице и полицијски службеници ПС Зворник, обзиром да су се починиоци удаљили са мјеста догађаја. У активности су укључене и полицијски службеници Граничне полиције БиХ'', саопштено је из МУП-а Тузланског кантона.

