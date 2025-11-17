Ово је српска дјевојчица коју је упуцала њемачка полиција

Извор:
17.11.2025
Дјевојчица (12), која има српско држављанство и која је рањена у Њемачкој када је полицајац пуцао у њу налази се у тешком, али стабилном стању.
Дјевојчица је упуцана у ноћи између недјеље и понедјељка у граду Бохуму у стану своје мајке, преноси Блиц.
Поједини медији објавили су сада фотографију дјевојчице.
Подсјетимо, за дјевојчицом, која има и држављанство Србије, претходно је трагала полиција, а након што је нестала из дома у који је смјештена јер је мајци одузето старатељство.
Како није био први пут да је дјевојчица напуштала дом, полиција је посумњала да је отишла код мајке у Бохум, те је тамо послата патрола. Полиција је стигла на адресу око 00.30 часова и наводно је више пута звонила и куцала на врата мајке која је глува, баш као и њена кћерка.
Након сат времена покушаја да алармирају мајку, довели су домара да развали врата. Међутим, мајка је тада откључала, а полицајци су видјели дјевојчицу како трчи кроз ходник у правцу собе.
Тада је, према тврдњама полиције, дјевојчица узела ножеве и напала их.
"У понедјељак, 17. новембра, 12-годишња дјевојчица која је била нестала напала је полицијске службенике са два ножа, што је резултирало употребом ватреног оружја. Дјевојчица је задобила тешке повреде и пребачена је у болницу. Полиција из Есена, под надзором јавног тужиоца из Бохума, преузела је истрагу", наводе из полиције.
Подсјетимо, њемачки медији су раније објавили да је упуцана дјевојчица глува и да је тежак дијабетичар, зависан од инсулина.
Полиција није потврдила да болује од дијабетеса, али су у саопштењу истакли да је била “зависна од лијекова које можда није узимала дуже вријеме”, те навели да је претходно био пријављен њен нестанак.
"Дјевојчицу су посљедњи пут старатељи видјели претходног дана и пријавили несталом. Њена мајка је раније изгубила старатељство и право да одређује мјесто боравка 12-годишње дјевојчице, која је болесна и глува", истакли су из полиције.
Додали су да су полицајци који су ишли до стана мајке чули шум унутра, али да им нико није отварао врата.
"Прије него што је браварска екипа стигла, мајка је око 01:30 отворила врата полицајцима. Док су истраживали ситуацију и претраживали стан, полицајци су наишли на 12-годишњу дјевојчицу која им се приближила са два ножа у рукама. Према првим налазима, полицајци су истовремено употријебили тизер и ватрено оружје да се одбране од потенцијалног напада ножем. Полицајци су пружили прву помоћ док нису стигли хитна помоћ и љекари. Хитни љекар је превезао дјевојчицу у оближњу болницу, гдје је тренутно на интензивној њези. Те исте ноћи, одсјек за убиства полиције из Есена преузео је истрагу под надзором јавног тужиоца из Бохума", навели су из полиције.
