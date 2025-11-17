Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

Извор:
АТВ
17.11.2025
21:44
Група атентатора коју су ангажовале украјинске обавјештајне службе, покушала је да изврши убиство секретара Савјета безбједности Русије Сергеја Шојгуа, пренијели су данас московски медији.
Позивајући се на "Московски комсомолец", агенција "ТАСС" је пренијела да су атентатори планирали да убију Шојгуа током његове посјете гробном мјесту својих рођака на Тројекуровском гробљу у Москви.
Центар за односе с јавношћу руске Федералне службе бјезбедности (ФСБ) је објавио да је ујутру 14. новембра ухапшена ”група саботера”.
