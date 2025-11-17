Logo
Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

Извор:

АТВ

17.11.2025

21:44

Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

Група атентатора коју су ангажовале украјинске обавјештајне службе, покушала је да изврши убиство секретара Савјета безбједности Русије Сергеја Шојгуа, пренијели су данас московски медији.

Позивајући се на "Московски комсомолец", агенција "ТАСС" је пренијела да су атентатори планирали да убију Шојгуа током његове посјете гробном мјесту својих рођака на Тројекуровском гробљу у Москви.

Центар за односе с јавношћу руске Федералне службе бјезбедности (ФСБ) је објавио да је ујутру 14. новембра ухапшена ”група саботера”.

Sergej Šojgu

atentat

pokušaj atentata

покушај убиства

Русија

