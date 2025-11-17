Logo
Сијарто запријетио Зеленском због изјава о испорукама руске нафте

Sputnjik

17.11.2025

Петер Сијарто
Ако изјаве Владимира Зеленског о његовој спремности да по сваку цијену заустави испоруке руске нафте Мађарској буду праћене акцијама, Будимпешта ће то сматрати нападом на свој суверенитет, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Министар је подсјетио да је Зеленски недавно обећао да ће зауставити испоруке руске нафте Мађарској свим потребним средствима.

- Ово су свакако вербални напади на мађарски суверенитет, али ако имају практичне посљедице, онда су то практични напад на мађарски суверенитет. То је неприхватљиво - рекао је Сијарто у емисији "Час истине".

Он је изјавио да је Мађарска редовно изложена нападима из Брисела и Кијева усмјереним на увлачење у сукоб, али да се Будимпешта неће мијешати док је актуелна влада на власти.

У августу су Словачка и Мађарска престале да добијају нафту из Русије преко нафтовода "Дружба" на неколико дана након напада украјинских Оружаних снага на тај објекат.

Будимпешта је потом забранила улазак у земљу и Шенгенску зону Роберту Бровдију, команданту беспилотних летјелица украјинских Оружаних снага, који је био одговоран за нападе на нафтовод "Дружба". Сијарто је такође изјавио да су напади на нафтовод "Дружба", заправо, били напади на суверенитет Мађарске.

