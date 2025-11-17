Logo
Хоће ли расти цијена електричне енергије?

Аутор:

Бојан Носовић

17.11.2025

19:26

Коментари:

2
Фото: АТВ

Из Електропривреде до Регулаторне комисије за енергетику удаљене стотињак метара стигло је писмо. То је извјештај који се сваке године шаље до 15 новембра, ове године енерго-челници су прикачили и захтјев за повећање цијене електричне енергије. Траже скоро 20%. Пред камере нису хтјели, одговорили су нам писмено без много детаља.

"У складу са новим Законом о електричној енергији, МХ "Електропривреда Републике Српске", Матично предузеће а.д. Требиње је као овлаштени јавни снабдјевач од стране Владе Републике Српске у обавези да извјештава Регулаторну комисију за енергетику о улазним и излазним величинама и прикаже чињенично стање. На РЕРС-у је да анализира основаност и тачност захтјева", истакли су из Електропривреде Републике Српске.

Ни у регулатору не воле камере али су у саопштењу детаљнији од ЕРСа. Пишу да тражено повећање износи 19,83%, да ЕРС тражи и промјену постојећих опсега потрошње за домаћинства то су промјене у такозваној блок тарифи. Још регулатор открива да ЕРС у захтјеву није узео у обзир повећање цијене мрежарине. На крају су они све сабрали.

"Према прелиминарној анализи Регулаторне комисије просјечно повећање укупне цијене јавног снабдијевања за крајње купце, када се узму у обзир и захтјеви оператера дистрибутивног система (мрежарина) и захтјев јавног снабдјевача (енергија) износило би 33%", саопштили су из Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

Тарифни поступак за мрежарину је у току и сада је већ сигурно да ће од првог дана сљедеће године ова ставка на рачуну за струју бити већа. Из дистрибуција кажу да ће тада продисати јер фали прихода.

"Једини приход свих дистрибутера јесте управо мрежарина. Мрежарина као регулисана дјелатност њену висину одређује РЕРС и ми на бази бази доказаног расхода добијамо одобрени приход. Ми морамо сваки наш расход сваки наш трошак доказати у поступку који се води пред регулатором како би нам одобрио ону цијену која је неопходна за нормално функционисање", објаснио је директор Електрохерцеговине Огњен Куљић.

Нормално функционисање прижељкује и ЕРС. Минуси су велики, увезена струја скупа а она за домаћи конзум повољна, посрнули термо погони траже више пара, хидро-погони траже воду само су неки од енерго-проблема који се морају ријешити.

Да ли ће се ти проблеми ријешити преко леђа грађана знаће се ускоро. Како се спекулише већ сљедеће седмице би се могла десити још је једна тематска сједница Владе, До тада се стрпите и одлучите како ћете се гријати.

Коментари (2)
