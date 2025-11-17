ЕРС за АТВ: У обавези смо да прикажемо чињенично стање

Извор:
У складу са новим Законом о електричној енергији, МХ "Електропривреда Републике Српске", Матично предузеће а.д. Требиње је као овлаштени јавни снабдјевач од стране Владе Републике Српске у обавези да извјештава Регулаторну комисију за енергетику о улазним и излазним величинама и прикаже чињенично стање, казали су из Електропривреде Републике Српске.
На РЕРС-у је да анализира основаност и тачност захтјева.
''Ми ћемо и убудуће Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске извјештавати о нашим улазним и излазним параметрима везано за цијене јавног снабдјевача и то је редовна процедура Матичног предузећа'', закључили су из ЕРС-а.
Напомињу да је законски рок за овакву информацију 15. новембар сваке године.
