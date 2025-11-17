Logo
ЕРС за АТВ: У обавези смо да прикажемо чињенично стање

17.11.2025

14:20

Фото: АТВ

У складу са новим Законом о електричној енергији, МХ "Електропривреда Републике Српске", Матично предузеће а.д. Требиње је као овлаштени јавни снабдјевач од стране Владе Републике Српске у обавези да извјештава Регулаторну комисију за енергетику о улазним и излазним величинама и прикаже чињенично стање, казали су из Електропривреде Републике Српске.

На РЕРС-у је да анализира основаност и тачност захтјева.

''Ми ћемо и убудуће Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске извјештавати о нашим улазним и излазним параметрима везано за цијене јавног снабдјевача и то је редовна процедура Матичног предузећа'', закључили су из ЕРС-а.

Напомињу да је законски рок за овакву информацију 15. новембар сваке године.

Струја

Економија

Електропривреда тражи повећање цијене струје и измјену опсега потрошње

