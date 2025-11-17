Поништен тендер МУП Српске за набавку нових радара

17.11.2025
12:13
Коментари:1
Министарство унутрашњих послова Републике Српске поништило је тендер за набавку радарских уређаја вриједан 35 милиона марака.
МУП је данас објавио да је поништен поступак набавке стационарних радарских уређаја и пратеће опреме, наводећи да је одлука донесена из “доказивих разлога који су изван контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке”, пише Capital.
– Накнадним увидом у предметну тендерску документацију, утврђено је да је потребно извршити додатну анализу техничких карактеристика и тендерске документације, због великог броја питања од потенцијалних добављача, како би предмет набавке био прецизније дефинисан. На основу наведеног, МУП Републике Српске, као уговорни орган, је утврдио да је за расписивање ове набавке потребно извршити додатне анализе које се односе не само на карактеристике радара, него и за њихово функционисање у постојећем систему -наводи се у образложењу одлуке о поништењу ове јавне набавке.
Подсјећамо, овај тендер је 25. августа расписао бивши министар унутрашњих послова Синиша Каран у периоду кад је био у техничком мандату, односно након што је сада већ бивши премијер Српске Радован Вишковић поднио оставку, а прије него што је изабрана нова Влада РС у којој је руковођење МУП преузео Жељко Будимир.
Новосадска фирма Телиx у захтјеву за појашњење тендерске документације изнијела је низ замјерки на расписани тендер, а основна је да се у тендерској документацији наводи искључиво једна технологија мјерења – ЛИДАР, чиме се практично искључују сви други потенцијални понуђачи који користе радарску технологију за мјерење брзине.
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
51
14
50
14
45
14
38
14
20
Тренутно на програму