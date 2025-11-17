На удару Бањалука и Ливно: Издато наранџасто упозорење за олујни вјетар

Извор:
Метеоролози најављују велику промјену времена у БиХ у току дана, а издато је и наранџасто упозорење за вјетар.
Како је саопштио Федерални хидрометеоролошки завод БиХ, данас у току дана се очекују повремено јаки до олујни удари вјетра.
Ово упозорење вриједи за подручје цијеле земље, наводи се.
– Удари вјетра између 50 и 70 km/h. Према крају дана вјетар у постепеном слабљењу – наводи се у саопштењу, пише Н1.
Грађанима се савјетује да подузму мјере опреза, те да прате прогнозу времена.
– Очекујте ометања у дневним рутинама и будите спремни на прекид активности на отвореном -упозорава се у саопштењу којег преноси и Федерална управа цивилне заштите.
ЕУ метеоаларм је такође објавио наранџасти метеоаларм за одређена подручја БиХ, укључујући регије Бањалука и Ливно.
– Будите спремни на сметње, структурна оштећења и ризик од повреда од ишчупаног дрвећа и отпада ношеног вјетром. Могући су прекиди у снабдијевању електричном енергијом – наводи се.
