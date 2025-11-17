Logo
На удару Бањалука и Ливно: Издато наранџасто упозорење за олујни вјетар

17.11.2025

08:48

Метеоролози најављују велику промјену времена у БиХ у току дана, а издато је и наранџасто упозорење за вјетар.

Како је саопштио Федерални хидрометеоролошки завод БиХ, данас у току дана се очекују повремено јаки до олујни удари вјетра.

Ово упозорење вриједи за подручје цијеле земље, наводи се.

– Удари вјетра између 50 и 70 km/h. Према крају дана вјетар у постепеном слабљењу – наводи се у саопштењу, пише Н1.

Грађанима се савјетује да подузму мјере опреза, те да прате прогнозу времена.

– Очекујте ометања у дневним рутинама и будите спремни на прекид активности на отвореном -упозорава се у саопштењу којег преноси и Федерална управа цивилне заштите.

ЕУ метеоаларм је такође објавио наранџасти метеоаларм за одређена подручја БиХ, укључујући регије Бањалука и Ливно.

– Будите спремни на сметње, структурна оштећења и ризик од повреда од ишчупаног дрвећа и отпада ношеног вјетром. Могући су прекиди у снабдијевању електричном енергијом – наводи се.

