Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

На свијету постоји више од 65.000 активних Гинисових рекорда – од најдужег планка до највеће боровнице. Један рекорд издваја се по својој невјероватности: породица Трап из Ешка, у америчкој савезној држави Минесота, ушла је у Гинисову књигу 2020. године као највиша породица на свијету.
Чланови породице – отац Скот, мајка Криси и њихова дјеца Адам, Мол и Савана – заједно имају просечну висину од чак 203,29 центиметара.
За поређење, то значи да би просјечан човјек једва досегао њих до рамена.
Ко су највиши људи на свијету?
Највиши члан породице је Адам Трап, који мјери 221,7 центиметар.
Његове сестре такође обарају рекорде: Савана је висока 203,6 центиметара, а Мол има 197,2 центиметра.
Мајка Криси је, занимљиво, најнижа у породици, али и даље виша од просјечног кошаркаша – мјери 191,2 центиметра.
Отац Скот „скаче“ преко ње са 202,7 центиметара.
Породица Трап позната је и по спортском духу. Сва дјеца су се бавила кошарком и одбојком, а Адам је био и на мети универзитета који су желели да га регрутују због висине.
„Растао сам брзо, али ме свака кост бољела“
Иако њихова висина дјелује фасцинантно, Трапи признају да живот у „другом спрату“ има много непријатности.
„Болови у костима су били ужасни. Имам стрије позади на ногама од раста“, признала је Савана.
Понекад, када нагло устане, зна и да се онесвијести.
„Људи мисле да је лако бити висок, али не знају колико те тијело боли док растеш. Дословно осјећаш сваки центиметар“, каже она.
Сваки дан је препрека
Због висине, породица Трап мора да се сагиње готово на сваком прагу. "У кући стално ударамо главом о довратке“, каже Криси кроз смјех. Чак и одлазак у куповину умије да буде фрустрирајући, јер готово ништа није њихове величине.
"Нема одјеће, нема ципела, ни аутомобила који нам одговара“, додаје Адам. Због дужине ногу, чак и вожња аутомобила постаје проблем – морају посебно да подешавају седишта да би могли да сједну за волан.
Када рекорд постане свакодневица
Иако су поносни на свој рекорд, Трапи признају да их је њихова висина натерала да промјене начин живота. „Људи те стално заустављају да те питају колико си висок“, прича Мол.
„То зна да буде симпатично, али послије хиљаду пута више не знаш да ли да се смијеш или сакријеш.“
Упркос свему, породица гледа на своју висину као на дар, не као на терет. "То је дио нас, дио наше приче. Умјесто да се кријемо, одлучили смо да инспиришемо друге“, каже отац Скот.
Сљедећа генерација високих
У априлу 2022. године, Мол је рекла да би волела да једног дана има дјецу и да „настави традицију висине“. Њена сестра Савана, међутим, има другачије планове – жели да постане манекенка или глумица, и можда једног дана обори још један рекорд.
Највиша породица на свијету
"Размишљала сам да покушам да оборим рекорд за највеће женске руке“, рекла је Савана кроз осмјех. Тренутно тај рекорд држи Румејса Гелги из Турске, чије су руке дуже од 24 центиметра.
Како се пријавити за Гинисов рекорд?
Ако мислите да ваша породица може да парира Траповима, Гинис нуди могућност да се пријавите за верификацију. Први корак је да се пријавите на званичном сајту, а процес може трајати и до 12 недјеља. Толико је, наиме, потребно да се провјери свака пријава и потврде сви докази.
„Висина нас је научила понизности“
Данас, породица Трап живи мирним животом у Минесоти, свјесна да њихов рекорд носи и одговорност. "Људи нас гледају као чудо природе, али ми само покушавамо да живимо нормално“, каже мајка Криси.
