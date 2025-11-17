Logo
Умро чувени текстописац

Телеграф

17.11.2025

10:04

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Жан-Макс Ривијер, чувени француски текстописац, који је сарађивао са естрадним звијездама као што су Брижит Бардо, Далида, Жилијет Греко, Франсоаз Арди, Франс Гал, Силви Вартан или Серж Ређани, преминуо је у граду Ројану на југу Француске у 88. години, саопштила је његова породица.

Са композитором Жераром Буржоом, са којим је сарађивао током 1960-их и 1970-их, Жан Макс Ривијер написао је 1962. године за Брижит Бардо хит-песме "Ла Мадрагуе" и "Се риголо", подсјећа дневник Фигаро.

Бројне хитове које су потписали Ривијер и Буржоа изводиле су, између осталих звијезде француске шансоне Жилијет Греко, Франс Гал, Силви Вартан, Мишел Делпеш, Далида и група Ле компањон де ла шансон.

Жан-Макс Ривијер био је и дугогодишњи члан управног одбора француско Друштва за заштиту ауторских права аутора и композитора SACEM.

(телеграф)

