Доброта га скупо коштала: Наивни возач стао да помогне, па остао и без аута и без жене

17.11.2025
11:53
Коментари:0
Невјероватна прича стиже из Њемачке гдје је возач Кије (55) постао жртва филмске преваре.
Он је, заједно са својом супругом (56) стао на локалном путу код Шварцаха како би помогао возачу заустављеног Мерцедеса. Ипак, доброта га је скупо коштала. Остао је и без аутомобила, и без супруге.
Портпарол полицијске управе Вурзбург (Баварска) изјавио је за БИЛД да је "возач Мерцедеса током вожње остао без горива и зато се зауставио. Исти тај Мерцедес је украден пар сати раније".
Економија
Преквалификовани за позицију, а плате им мање
Возач Кије је изашао из возила да му помогне, а возач Мерцедеса је тада изненада “ускочио” за волан Кије и побјегао заједно са шокираном супругом на сувозачком мјесту.
Након 13 километара, на улазу у Китзинген, отмичар је пустио жену да изађе из возила.
Мушкарац је тренутно у бијегу са украденом Кијом, али полиција зна о коме се ради, преноси Јутарњи лист.
"Мерцедес је претходно украо цимеру, тако да смо га већ идентифицирали. Ради се о 26-годишњем Мађару којег сада очекује цијели низ пријава, укључујући двоструку крађу аутомобила и противправно одузимање слободе", наводи полиција.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
56
14
51
14
50
14
45
14
38
Тренутно на програму