Logo
Large banner

Један од најбруталнијих секташких злочина: Скоро 1.000 људи отишло заједно у смрт

Извор:

СРНА

17.11.2025

09:36

Коментари:

0
Један од најбруталнијих секташких злочина: Скоро 1.000 људи отишло заједно у смрт

У Џоунстауну, у Гвајани, 18. новембра 1978. године догодио се један од најбруталнијих секташких злочина у новијој историји.

Испијањем отрова, колективно самоубиство извршило је 914 Американаца припадника секте "Храм народа", укључујући вођу секте Џима Џоунса.

Чланови секте који су одбили да испију отров су убијени.

ai generated 8649795 1280

Занимљивости

Исповијест жене која је живјела у секти 30 година

Џоунстаун или, формално, Пољопривредни пројекат "Храма народа", представљао је комуну коју је 1974. године основао Џоунс, вођа секте у сјеверозападном дијелу Гвајане.

На том мјесту догодило се масовно убиство и самоубиство припадника секте који су заједно са својим вођом попили цијанид помијешан са воћним соком.

"Храм народа" је основан средином педесетих година прошлог вијека у Индијанаполису, а касније је пресељен у Сан Франциско. Од оснивања, секта је праћена скандалима, а почетком седамдесетих година "Храм народа" био је на издисају.

Џоунс је закључио да мора да напусти САД и у Гвајани је основао утопистичку заједницу названу Џоунстаун.

У заједници је од почетка било много проблема као што су недостатак хране и честе епидемије. Наоружани људи су се старали о дисциплини. Они који су кршили правила били су кажњавани стављањем у кавезе или електрошоковима, а потенцијални дезертери су често умиривани дрогом.

Становници који су, упркос свему, успјели да побјегну извјештавали су о тешким кршењима људских права. Родитељи су морали дјецу да предају Џоунсу, којег су сви звали "отац" или "тата".

Сергеј Тороп

Свијет

''Исус Христ'' осуђен на 12 година затвора

Џим Џоунс је са становницима кампа редовно вјежбао масовно самоубиство. У такозваним "бијелим ноћима" пили су, наводно, затровану лимунаду.

Дана 14. новембра 1978. године конгресмен Лео Рајан долетио је са делегацијом од 18 људи у Џоунстаун како би истражио злоупотребе.

Шеснаест припадника комуне молило је конгресмена да их поведе са собом. Фанатични поборници Џоунса напали су авион и убили конгресмена, три новинара, једног камермана и ранили још 11 људи.

Становници насеља су затим позвани преко разгласа. Џим Џоунс је поручио: "Када није могуће да живимо у слободи, онда хоћемо бар да умремо у слободи. Смрт је само прелазак на један други ниво".

neonacisticka sekta 764 2 830x553

Свијет

Неонацистичко-сатанистичка секта врбује дјецу од 9 година: Родитељи хитно упозорени!

Подијељени су валијум и цијанид помијешан са соком. Прво су убијене бебе и дјеца. Онда су дошли на ред млади и одрасли.

Много родитеља је попило отров након што су дјеца умрла. Неки су покушали да побјегну, али је највећи број био побијен и само је неколицина успјела да се склони.

Џоунс је умро од пуцња у главу. Непознато је да ли је извршио самоубиство. Од 1.110 припадника секте, убијено је 913, од којих 276 деце.

Џоунстаун је 1980. године уништен у пожару.

Подијели:

Тагови:

sekta

Sektaški obred

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Епилог случаја који је згрозио свијет: Звали Хитну због мртвог дјетета па пјевали у кући

Свијет

Епилог случаја који је згрозио свијет: Звали Хитну због мртвог дјетета па пјевали у кући

9 мј

0
Интерпол тражи вођу секте чији припадници су боравили и у БиХ

Свијет

Интерпол тражи вођу секте чији припадници су боравили и у БиХ

10 мј

0
Стоматологија, секта, дрога, рокенрол: Ко је монах Арсеније

Друштво

Стоматологија, секта, дрога, рокенрол: Ко је монах Арсеније

11 мј

0
Родитељи закопаних беба у Вараждину припадници секте месијанских Јевреја

Регион

Родитељи закопаних беба у Вараждину припадници секте месијанских Јевреја

11 мј

0

Више из рубрике

Лавров подсјетио Мерца: Нацистички злочини немају рок застарјелости

Свијет

Лавров подсјетио Мерца: Нацистички злочини немају рок застарјелости

54 мин

0
Рубио: САД ће означити венецуелански картел као страну терористичку организацију

Свијет

Рубио: САД ће означити венецуелански картел као страну терористичку организацију

1 ч

0
Стиже ледени хаос, арктички талас пријети Европи

Свијет

Стиже ледени хаос, арктички талас пријети Европи

2 ч

0
Трамп позвао републиканце да гласају за објаву Епстинових досијеа

Свијет

Трамп позвао републиканце да гласају за објаву Епстинових досијеа

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

10

14

Најчешће грешке због којих вам се кисели купус квари

10

04

Умро чувени текстописац

09

58

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

09

55

Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner