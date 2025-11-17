Један од најбруталнијих секташких злочина: Скоро 1.000 људи отишло заједно у смрт

Извор:
У Џоунстауну, у Гвајани, 18. новембра 1978. године догодио се један од најбруталнијих секташких злочина у новијој историји.
Испијањем отрова, колективно самоубиство извршило је 914 Американаца припадника секте "Храм народа", укључујући вођу секте Џима Џоунса.
Чланови секте који су одбили да испију отров су убијени.
Џоунстаун или, формално, Пољопривредни пројекат "Храма народа", представљао је комуну коју је 1974. године основао Џоунс, вођа секте у сјеверозападном дијелу Гвајане.
На том мјесту догодило се масовно убиство и самоубиство припадника секте који су заједно са својим вођом попили цијанид помијешан са воћним соком.
"Храм народа" је основан средином педесетих година прошлог вијека у Индијанаполису, а касније је пресељен у Сан Франциско. Од оснивања, секта је праћена скандалима, а почетком седамдесетих година "Храм народа" био је на издисају.
Џоунс је закључио да мора да напусти САД и у Гвајани је основао утопистичку заједницу названу Џоунстаун.
У заједници је од почетка било много проблема као што су недостатак хране и честе епидемије. Наоружани људи су се старали о дисциплини. Они који су кршили правила били су кажњавани стављањем у кавезе или електрошоковима, а потенцијални дезертери су често умиривани дрогом.
Становници који су, упркос свему, успјели да побјегну извјештавали су о тешким кршењима људских права. Родитељи су морали дјецу да предају Џоунсу, којег су сви звали "отац" или "тата".
Џим Џоунс је са становницима кампа редовно вјежбао масовно самоубиство. У такозваним "бијелим ноћима" пили су, наводно, затровану лимунаду.
Дана 14. новембра 1978. године конгресмен Лео Рајан долетио је са делегацијом од 18 људи у Џоунстаун како би истражио злоупотребе.
Шеснаест припадника комуне молило је конгресмена да их поведе са собом. Фанатични поборници Џоунса напали су авион и убили конгресмена, три новинара, једног камермана и ранили још 11 људи.
Становници насеља су затим позвани преко разгласа. Џим Џоунс је поручио: "Када није могуће да живимо у слободи, онда хоћемо бар да умремо у слободи. Смрт је само прелазак на један други ниво".
Подијељени су валијум и цијанид помијешан са соком. Прво су убијене бебе и дјеца. Онда су дошли на ред млади и одрасли.
Много родитеља је попило отров након што су дјеца умрла. Неки су покушали да побјегну, али је највећи број био побијен и само је неколицина успјела да се склони.
Џоунс је умро од пуцња у главу. Непознато је да ли је извршио самоубиство. Од 1.110 припадника секте, убијено је 913, од којих 276 деце.
Џоунстаун је 1980. године уништен у пожару.
