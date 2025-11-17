Logo
Large banner

Лавров подсјетио Мерца: Нацистички злочини немају рок застарјелости

Извор:

Агенције

17.11.2025

09:36

Коментари:

0
Лавров подсјетио Мерца: Нацистички злочини немају рок застарјелости
Фото: Танјуг/АП

Изјаве њемачког канцелара Фридриха Мерца о стремљењу да Њемачка поново постане најјача војска у Европи свједоче о томе да он и његови истомишљеници нису научили лекције из Нирнбершког процеса, изјавио је министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров у коментару за "Први канал", преноси ТАСС.

"Најтужније је то што се све ово већ дуго примећује у Њемачкој. Бар десет година. Почели смо да запажамо промену расположења код наших њемачких саговорника, а смисао је био сљедећи: 'Ми смо одавно платили и исплатили за све оно што је учинио Хитлер. Ми никоме више ништа не дугујемо'. И сада, када је дошао канцелар Мерц и поносно изјавио да је Њемачка дужна да поново постане најјача војска у Европи, то показује да никакве лекције нису научене – бар од стране господина Мерца и његових истомишљеника", истакао је шеф руске дипломатије.

Раније је министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио да се одлуке Нирнбершког трибунала данас озбиљно доводе у питање и често крше.

"Нацистичка идеологија, партија, структуре попут СС-а и њихове обавјештајне службе, као и других, биле су забрањене заувијек. На огромну жалост, ови дијелови одлука сада су изложени значајним искушењима и често се крше", рекао је он у интервјуу за документарни филм "Нирнберг".

Лавров је подсјетио да је управо тај процес поставио темеље савременог међународног права: од тада злочини против човјечности, геноцид и ратни злочини немају рок застарјелости. Касније су се одлуке Нирнбершког трибунала одразиле у бројним конвенцијама које су усвајале УН и друге међународне институције.

"Оне су укинуле право 'јачег', утврдиле неприхватљивост употребе силе и нарушавања хуманитарних принципа у било каквим сукобима", нагласио је шеф руске дипломатије.

Напоменуо је да је истовремено главна покретачка снага у покретању дискусија и стварању трибунала био СССР.

Подијели:

Тагови:

Сергеј Лавров

нацисти

Fridrih Merc

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Хроника

Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

1 ч

0
Посебни колективни уговор за раднике у јавној управи биће потписан 5. јануара

Република Српска

Посебни колективни уговор за раднике у јавној управи биће потписан 5. јануара

1 ч

0
Рубио: САД ће означити венецуелански картел као страну терористичку организацију

Свијет

Рубио: САД ће означити венецуелански картел као страну терористичку организацију

1 ч

0
Можда смо открили зашто се губи сјећање на ближње код Алцхајмера

Наука и технологија

Можда смо открили зашто се губи сјећање на ближње код Алцхајмера

2 ч

0

Више из рубрике

Рубио: САД ће означити венецуелански картел као страну терористичку организацију

Свијет

Рубио: САД ће означити венецуелански картел као страну терористичку организацију

1 ч

0
Стиже ледени хаос, арктички талас пријети Европи

Свијет

Стиже ледени хаос, арктички талас пријети Европи

2 ч

0
Трамп позвао републиканце да гласају за објаву Епстинових досијеа

Свијет

Трамп позвао републиканце да гласају за објаву Епстинових досијеа

3 ч

0
САД поново удара: Уништен још један брод

Свијет

САД поново удара: Уништен још један брод

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

10

14

Најчешће грешке због којих вам се кисели купус квари

10

04

Умро чувени текстописац

09

58

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

09

55

Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner