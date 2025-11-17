Лавров подсјетио Мерца: Нацистички злочини немају рок застарјелости

Извор:
17.11.2025
09:36
Изјаве њемачког канцелара Фридриха Мерца о стремљењу да Њемачка поново постане најјача војска у Европи свједоче о томе да он и његови истомишљеници нису научили лекције из Нирнбершког процеса, изјавио је министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров у коментару за "Први канал", преноси ТАСС.
"Најтужније је то што се све ово већ дуго примећује у Њемачкој. Бар десет година. Почели смо да запажамо промену расположења код наших њемачких саговорника, а смисао је био сљедећи: 'Ми смо одавно платили и исплатили за све оно што је учинио Хитлер. Ми никоме више ништа не дугујемо'. И сада, када је дошао канцелар Мерц и поносно изјавио да је Њемачка дужна да поново постане најјача војска у Европи, то показује да никакве лекције нису научене – бар од стране господина Мерца и његових истомишљеника", истакао је шеф руске дипломатије.
Раније је министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио да се одлуке Нирнбершког трибунала данас озбиљно доводе у питање и често крше.
"Нацистичка идеологија, партија, структуре попут СС-а и њихове обавјештајне службе, као и других, биле су забрањене заувијек. На огромну жалост, ови дијелови одлука сада су изложени значајним искушењима и често се крше", рекао је он у интервјуу за документарни филм "Нирнберг".
Лавров је подсјетио да је управо тај процес поставио темеље савременог међународног права: од тада злочини против човјечности, геноцид и ратни злочини немају рок застарјелости. Касније су се одлуке Нирнбершког трибунала одразиле у бројним конвенцијама које су усвајале УН и друге међународне институције.
"Оне су укинуле право 'јачег', утврдиле неприхватљивост употребе силе и нарушавања хуманитарних принципа у било каквим сукобима", нагласио је шеф руске дипломатије.
Напоменуо је да је истовремено главна покретачка снага у покретању дискусија и стварању трибунала био СССР.
