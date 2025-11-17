Посебни колективни уговор за раднике у јавној управи биће потписан 5. јануара

Извор:
17.11.2025
Посебни колективни уговор за раднике у јавној управи општина и градова Републике Српске биће потписан 5. јануара 2026. године.
Представници Синдиката радника у јавној управи и Министарства потписали су акциони план за ступање на снагу Уговора, а Министарство локалне управе и самоуправе гарантује да до потписивања неће бити измијењен нацрт Уговора који је усаглашен у претходним данима.
Посебни колективни уговор прописаће, између осталог и повећање плата, те друга значајна права запослених у јавној управи, нагласили су представници синдикалних организација.
Уговор ће трајати до јануара 2029. године.
