Приватни сектор будућност у Српској

Аутор:

Бојан Носовић

16.11.2025

19:18

Коментари:

0
Приватни сектор будућност у Српској
Фото: АТВ

Добра идеја, мало храбрости, подршка и упорност то је пут до остварења циља. Зато Радош у Невесињу сада има фабрику отвора. Вјерује да ће кроз његове прозоре гледати и Европљани.

"Имам стално запослена 4 радника а сада са овим проширењем што ми је омогућила општина Невесиње дали су ми стимуланс запослићу још радника и онда ћу извозити за тржиште Европске уније", рекао је Радиш Савић, власник фирме АЛ-ПВЦ Савић Невесиње.

Радош није једини хвали се начелник Невесиња. Миленко Авдаловић увјерава да је привредни амбијент у Невесињу све бољи.

"Општина Невесиње има правилник прво за продају земље по веома повољним цијенама, има подстицај за свако радно мјесто које се отвори у производњи, наравно имамо подстицаје и за радна мјеста у трговини, угоститељству, услужним дјелатностима", рекао је Миленко Авдаловић, начелник Општине Невесиња.

Овакве фирме су понос и за цијелу Републику кажу надлежни. Додају да је важна подршка али и образовање стручних кадрова.

"Ја ћу рећи да је Република Српска основала свој Научно-технолошки парк у који ћемо сада уложити 35 милона марака. То ће бити спој науке истраживачког рада и технолошких иновација и привреде. Тамо ће привредници долазити да купе идеју и развијају своје послове", рекао је Синиша Каран, министар за научно-технолошки развој.

"Готово да нема општине данас у Републици Српској да нисмо срели у задњих годину дана да је неко отворио нови погон реалне производње, зато можемо сада да кажемо да је Република прије 15 година имала структуру запослених у јавном сектору 65% а у приватном 35% данас је 40% у јавном сектору а 60% у приватном", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

Циљ је да у приватном сектору буде 70% запослених. Иако је прошла година била политички тешка економија је остала каже Додик и додаје да је та година завршена са растом од 2,8% и са најнижим задужењем. Ова година ће бити иста, сљедећа боља поручује Додик и обећава да ће се наставити тренд раста плата и пензија.

