Logo
Large banner

Ковачевић одговорио опозицији: Побиједиће Српска, а ви ћете опет изгубити

16.11.2025

10:56

Коментари:

0
Ковачевић одговорио опозицији: Побиједиће Српска, а ви ћете опет изгубити
Фото: АТВ БЛ

Ко нема снагу у политикама, и нема друге адуте осим лажи и обмана, поручио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић опозицији у Републици Српској.

- Срамно је ово што радите, Александра. Али, послије Станивуковићевих бестидних монтажа, од вас се нажалост све може очекивати. Јер, ко нема снагу у политикама и нема друге адуте осим лажи и обмана - истакао је Ковачевић.

Он је упитао опозицију да ли они смију барем поновити Каранову реченицу - "да снагом и политикама можемо срушити тог окупатора Швабу"?

- А да, заборавио сам. За разлику од нас, ви Шмита уважавате, свечано дочекујете у Бањалуци, трчите на ноге у Сарајево и тамо молите да вас доведе на власт. Али, побиједиће Српска. А ви ћете, опет, изгубити - објавио је Ковачевић на Иксу.

Ковачевић је навео да је уз њихов срамни исјечак, приложио и оригинални Каранов говор, не би ли нешто и научили.

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Каран: Дејтон је рјешење, проблем су они који га подривају

Република Српска

Каран: Дејтон је рјешење, проблем су они који га подривају

1 ч

0
Додик: Долази вријеме када ће се положај Српске још више побољашти

Република Српска

Додик: Долази вријеме када ће се положај Српске још више побољашти

3 ч

2
На трибини СДС-а добацивали Небојши Вукановићу: "Пијанији си више од мене, Вукане"

Република Српска

На трибини СДС-а добацивали Небојши Вукановићу: "Пијанији си више од мене, Вукане"

14 ч

6
Додик: Каран ће наставити да чува, јача и развија Српску

Република Српска

Додик: Каран ће наставити да чува, јача и развија Српску

15 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

11

29

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

11

23

Велика иновација: X представио ривала за WhatsApp и Viber

11

13

Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

11

10

Уклета гатачка фотеља: Мандић гласао сам за себе? Утврђен сукоб интереса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner