Ковачевић одговорио опозицији: Побиједиће Српска, а ви ћете опет изгубити

Ко нема снагу у политикама, и нема друге адуте осим лажи и обмана, поручио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић опозицији у Републици Српској.
- Срамно је ово што радите, Александра. Али, послије Станивуковићевих бестидних монтажа, од вас се нажалост све може очекивати. Јер, ко нема снагу у политикама и нема друге адуте осим лажи и обмана - истакао је Ковачевић.
Он је упитао опозицију да ли они смију барем поновити Каранову реченицу - "да снагом и политикама можемо срушити тог окупатора Швабу"?
Срамно је ово што радите, Александра. Али, послије Станивуковићевих бестидних монтажа, од вас се нажалост све може очекивати. Јер, ко нема снагу у политикама и нема друге адуте осим лажи и обмана. — Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) November 16, 2025
И само једно питање. Смијете ли ви барем поновити Каранову реченицу "да снагом и… pic.twitter.com/3lveLcduab
- А да, заборавио сам. За разлику од нас, ви Шмита уважавате, свечано дочекујете у Бањалуци, трчите на ноге у Сарајево и тамо молите да вас доведе на власт. Али, побиједиће Српска. А ви ћете, опет, изгубити - објавио је Ковачевић на Иксу.
Ковачевић је навео да је уз њихов срамни исјечак, приложио и оригинални Каранов говор, не би ли нешто и научили.
