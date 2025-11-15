Logo
Додик: Каран ће наставити да чува, јача и развија Српску

РТРС

15.11.2025

20:30

3
Додик: Каран ће наставити да чува, јача и развија Српску
Фото: Banjaluka.net/aleksandarstupar

Лидер СНСД-а Милорад Додик позвао је вечерас грађане у Модричи да на пријевременим предсједничким изборима подршку дају кандидату СНСД-а Синиши Карану који ће наставити да чува, јача и развија Републику Српску.

Додик је истакао да је Модрича једно од важних мјеста у Републици Српској, стратешки позиционирано, али да због недостатака комуникације између актуелног начелника из СДС-а и републичких власти нису упознати са проблемима грађана.

Међу најважнијим пројектима на том простору, Додик је истакао изградњу ауто-пута према Брчко дистрикту, а вјерује да ће веома бити бити и ријешена траса на Коридору "Пет це" према Добоју.

- То је највећа капитална промјена која се може десити. Још ћемо у наредне три, четири године имати ситуацију да изградимо гасовод који ће бити нова енергетска понуда - нагласио је Додик у разговору са грађанима Модриче.

Он је истакао да Република Српска развија економију, повећава број радних мјеста, те позвао грађане да препознају политику која ради на томе и дају јој подршку на изборима који су наметнути послије срамног судског процеса.

Нагласио је да је глас за Карана глас за Додика, те да ће датом подршком њима дати и подршку јачању Републике Српске која је свакодневно изложена нападима сарајевске чаршије.

- Ми смо сада усмјерени на оно што је реалан живот - рекао је Додик и подсјетио да плате и пензије настављају да расту.

Милорад Додик

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (3)
