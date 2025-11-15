Блануша: Разговараћу и упознати грађане o томе како видим Српску и шта желим учинити

Извор:
РТРС
15.11.2025
20:28

Разговараћу и упознати грађане o томе како видим Републику Српску и шта желим учинити - рекао је кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша на предизборном скупу у Мјесној заједници Залужани код Бањалуке.
- Предложићу закон да све концесије на јавне ресурсе буду јавне и транспарентне - рекао је предсједнички кандидат Бранко Блануша.
Истакао је да вјерује да су сви свјесни ситуације у којој се налази Република Српска.
- Нама је потребан преокрет у комплетном односу према грађанима Српске - рекао је предсједнички кандидат Бранко Блануша.
