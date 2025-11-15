Logo
Large banner

Блануша: Разговараћу и упознати грађане o томе како видим Српску и шта желим учинити

Извор:

РТРС

15.11.2025

20:28

Коментари:

2
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима
Фото: АТВ

Разговараћу и упознати грађане o томе како видим Републику Српску и шта желим учинити - рекао је кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша на предизборном скупу у Мјесној заједници Залужани код Бањалуке.

- Предложићу закон да све концесије на јавне ресурсе буду јавне и транспарентне - рекао је предсједнички кандидат Бранко Блануша.

Истакао је да вјерује да су сви свјесни ситуације у којој се налази Република Српска.

- Нама је потребан преокрет у комплетном односу према грађанима Српске - рекао је предсједнички кандидат Бранко Блануша.

Подијели:

Тагови:

Бранко Блануша

Пријевремени избори 2025

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

Република Српска

Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

5 ч

0
Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

Република Српска

Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

5 ч

0
Из ЕРС порука - Стабилни смо

Република Српска

Из ЕРС порука - Стабилни смо

5 ч

2
Централна прослава Дана специјалне бригаде МУП-а Републике Српске

Република Српска

Централна прослава Дана специјалне бригаде МУП-а Републике Српске

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Зимска служба "ЈП Аутопутеви Републике Српске" спремно дочекује зиму

21

57

Централне вијести, 15.11.2025.

21

51

Хапшење због мучења мушкарца: Упали му у кућу, а онда је услиједио ужас

21

41

Аплауз до небеског терена! Посљедњи поздрав Жижовићу

21

39

Дејтонски споразум остварио мисију, неопходно зауставити нарушавање основних начела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner