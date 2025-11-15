Из ЕРС порука - Стабилни смо

Извор:
АТВ
15.11.2025
19:23
Коментари:0
Након турбуленција, штрајкова, угашених погона и потрошених милиона из енерго сектора Српске коначно позитивна вијест. Стабилни смо, АТВ-у одговара Лука Петровић.
"Данас ЕРС извози електричну енергију. Очекујемо озбиљне падавине већ од понедјељка седам дана и вјерујемо да ћемо сљедећу седмицу почети са значајном стабилизацијом али то није довољно", каже Лука Петровић, генерални директор ЕРС:
Прво прст на чело па онда засукани рукави то су ових дана урадили челници након тематске сједнице Владе. Куцкају се планови за излазак из кризе, размишља се о резовима, тражи се већа одговорност.
"На крају ћемо доћи са озбиљним рационализацијама, уштедама и да свако о свом систему води рачуна као домаћин у својој кући тако и домаћин у компанији. Мораће се одговорност спуштати на ниже нивое", поручује Петровић.
Због финансијских проблема и увезене струје на паузу ће неке инвестиције а од неких се сигурно неће одустати.
"ЕРС није одустала од својих намјера и инвестиција, тако да ћемо ми и даље да инвестирамо и да пратимо актуелне инвестиције, можда неке инвестиције које нисмо започели мало ћемо да успоримо", каже Јовица Влатковић, извршни директор за инвестиције и развој у ЕРС-у.
Због проблема и угашених погона ЕРС је протеклих дана увозио струју и потрошио милионе марака. Данас од Луке Петровића стиже и деманти да нема ништа од приватизације овог сектора.
Република Српска
54 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму