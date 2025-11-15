Logo
Large banner

Из ЕРС порука - Стабилни смо

Извор:

АТВ

15.11.2025

19:23

Коментари:

0
Из ЕРС порука - Стабилни смо

Након турбуленција, штрајкова, угашених погона и потрошених милиона из енерго сектора Српске коначно позитивна вијест. Стабилни смо, АТВ-у одговара Лука Петровић.

"Данас ЕРС извози електричну енергију. Очекујемо озбиљне падавине већ од понедјељка седам дана и вјерујемо да ћемо сљедећу седмицу почети са значајном стабилизацијом али то није довољно", каже Лука Петровић, генерални директор ЕРС:

Прво прст на чело па онда засукани рукави то су ових дана урадили челници након тематске сједнице Владе. Куцкају се планови за излазак из кризе, размишља се о резовима, тражи се већа одговорност.

"На крају ћемо доћи са озбиљним рационализацијама, уштедама и да свако о свом систему води рачуна као домаћин у својој кући тако и домаћин у компанији. Мораће се одговорност спуштати на ниже нивое", поручује Петровић.

Због финансијских проблема и увезене струје на паузу ће неке инвестиције а од неких се сигурно неће одустати.

"ЕРС није одустала од својих намјера и инвестиција, тако да ћемо ми и даље да инвестирамо и да пратимо актуелне инвестиције, можда неке инвестиције које нисмо започели мало ћемо да успоримо", каже Јовица Влатковић, извршни директор за инвестиције и развој у ЕРС-у.

Због проблема и угашених погона ЕРС је протеклих дана увозио струју и потрошио милионе марака. Данас од Луке Петровића стиже и деманти да нема ништа од приватизације овог сектора.

Подијели:

Тагови:

Електропривреда Републике Српске

Лука Петровић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Централна прослава Дана специјалне бригаде МУП-а Републике Српске

Република Српска

Централна прослава Дана специјалне бригаде МУП-а Републике Српске

54 мин

0
Каран: Ове изборе тражио неко ко се бори против Републике Српске 30 година

Република Српска

Каран: Ове изборе тражио неко ко се бори против Републике Српске 30 година

1 ч

0
Цвијановић: Побједа Синише Карана за сигурну и безбједну Српску

Република Српска

Цвијановић: Побједа Синише Карана за сигурну и безбједну Српску

2 ч

0
Каран: ОХР направио антидејтонску, антиуставну БиХ

Република Српска

Каран: ОХР направио антидејтонску, антиуставну БиХ

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

01

Инцидент у Зеници пред меч БиХ и Румуније, интервенисала полиција

19

44

Први потез новог тренера Партизана – стиже "ново" лице

19

35

Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

19

30

Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

19

23

Из ЕРС порука - Стабилни смо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner