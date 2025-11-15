Каран: Ове изборе тражио неко ко се бори против Републике Српске 30 година

Извор:
СРНА
15.11.2025
18:17

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Синиша Каран истакао је у Броду да је ове изборе тражио неко ко се бори против Републике Српске 30 година.
"Ови избори нама нису били потребни јер сте ви били прије три године на овим изборима и тада изабрали вашег председника. Ваш предсједник је Милорад Додик", рекао је Каран.
Он је напоменуо да се 30 година послије потписивања Дејтонског споразума руши Република Српска, а онда су схватили да то не могу док не сруше предсједника.
"И зато је то једини дио циља неправедног неправичног судског поступка", истакао је Каран.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Брод Милан Зечевић истакао је да је ово прилика да Брод поново покаже да се Брођани боре, да знају шта је исправно и да знају шта треба да ураде у наредном периоду.
Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да је Брод одувијек био прва линија српске издржљивости, да је чувао своје достојанство и да 23. новембра треба да одлучи да буде јак и изабере Синишу Карана за предсједника Републике Српске.
Додик је у разговору са грађанима у Броду истакао да се увијек борио за Републику Српску и да је ово сада вријеме да заједно са Караном порази Кристијана Шмита и сарајевску чаршију који су хтјели да поразе српски народ.
"Ништа немам против Бошњака, ни Хрвата, ни било ког човјека, али имам против оних који насрћу на нас", додао је Додик и напоменуо да су пријевремени предсједнички избори наметнути.
Окупљене је позвао да гласају за Синишу Карана, јер се у супротном гласа за Кристијана Шмита.
"Овај народ ће побиједити, а побједа се зове Синиша Каран", закључио је Додик.
