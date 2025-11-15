Додик: ОХР мора да нестане

Извор:
СРНА
15.11.2025
16:27
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ОХР мора да нестане јер је све вријеме радио на томе да онемогући постојање Републике Српске и њен развој.
Додик је истакао да су разни корупционаши одржали ОХР у БиХ 30 година у настојању да сруше међународно право и да онемогуће постојање Републике Српске, али да у томе нису успјели.
Он је подсјетио да су узели Српској нека права од који она неће одустати, нагласивши да Србе у БиХ не занима ништа изван онога што је предвиђено Уставом, а то је заједница два ентитета и три конститутивна народа.
- Ако не може Босна да се врати на уставно подешавање, на уставни поредак, онда не заслужује да постоји. То је наш приступ који ми упорно говоримо годинама. И ја мислим да баш сада сазријева свијест о томе - рекао је Додик.
Послије срамног политичког процеса који је вођен против њега као предсједника Републике Српске, на основу одлуке који су прихватили муслимани а која није закон, сматра да постојање ОХР нема никаквог смисла.
- Никаквог смисла нема. Има неких залудних међу нама који мисле да треба држати неке контакте, ја мислим да је то завршено. ОХР мора да нестане и то је минималан услов да се овдје може било шта договарати - рекао је Додик.
Друга ствар, додао је, треба се вратити на оно што пише у Уставу, а ако неће, онда нема потребе да Срби ту буду.
- То је наш приступ - нагласио је Додик и додао да Српска ништа не руши већ да су они то претходно урадили.
Српска, према његовим ријечима, само хоће оно што је договорено, потписано, што пише да то постоји.
- Кад су муслимани почели да руше Дејтон, они су срушили БиХ. Сад покушавају да нама то прикаче. Немамо ништа против. Дакле, два ентитета, три конститутивна народа, као што је то речено и на Савјету безбедности, нестаће међународни интервенционизам - нагласио је Додик и позвао муслимане на разговор.
Ако постоји нешто што заједнички желе, Додик је навео да се може и договорити, да остану Оружане снаге и неке друге ствари али сматра да се то мора далеко више уредити, него што је сада.
- Показало се да су суд и тужилаштво искључиво инструментализовани и направљени да суде Републици Српској и Србима и да униште Републику Српску. Ништа друго. Према томе неће моћи остати - нагласио је Додик.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч1
Република Српска
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму