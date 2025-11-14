Српска се гради, доказ је и реконструисана зграда полиције

Аутор:Сања Трифковић
14.11.2025
19:14
Коментари:0
Нови објекат полицијске станице у Милићима даје боље услове за рад свим полицијским службеницима. Добри услови значе и задовољне полицијске службенике, а то је и гарант сигурности свих грађана. Пројекат је ово који је започет раније, а данас се Милићи могу похвалити са савремено опремљеним објектом.
„Један од разлога зашто обилазимо оперативна подручја јесте да провјеримо стање и објеката, опреме и свега онога што је важно полицајцима у њиховом оперативном раду. Овај пројекат је започео министар Каран док је био у мандату, циљ нам је да санирамо и реконструишемо већину објеката који нису у стању да задовоље потребе полицијских службеника како би они могли задатке да испољавају у складу са највишим стандардима“, рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
„Прије неколико година док сам и сам био министар унутрашњих послова, наша стратегија је се развијала у нека три правца, прије свега то је била нека обука и школовање у том смислу ја сам јако поносан што данас имамо Школу унутрашњих послова, други сегмент је професионално опремање посебно код специјалне антитерористичке јединице и жандармерије и трећи сегмент се односио на објекте, полицијске објекте у овом часу ми завршавамо и завршили смо велики број полицијских објеката", рекао је Синиша Каран, министар за научнотехнолошки развој Република Српска.
Опремање ове полицијске станице започето је раније јер је за тим постојала потреба каже бивши премијер Радован Вишковић.
„Посебно смо поносни на чињеницу да ПУ Зворник скоро међу јединима РС која нема мањак полицијских службеника, исто тако захваљујући руководству РС ми смо у претходном периоду одвојили значајна финансијска средства за опремање наше полиције, свјесни чињенице да када немате војску, онда је полиција једина ту која је гарант безбједности за све наше грађане", рекао је Радован Вишковић, директор „Аутопутева Републике Српске“.
Услови рада полицијских службеника никада нису били бољи, а и у наредном периоду радиће се на побољшању.
„Република се гради, не стоји и то показује и овај објекат и многи други које смо урадили у овом креју. Диван пут који је скоро реконструисан. Долазим из Источног Сарајева, био саму Хан Пијеску и видим да су и тамо значајно подигли квалитет свих јавних институција, Власеници, ево овдје у читавој РС. Преданост коју наши министри чине код препознавања, а онда и постизања циљева свакако плијени“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Пројекат је коштао око 400 000 КМ. Опремање полиције и подизање услова рада биће приоритет у наредном периоду, кажу у МУП Републике Српске.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму