Дерматолози објашњавају каква вода је идеална за умивање лица

Извор:

Магазин новости

26.12.2025

08:00

Коментари:

0
Дерматолози објашњавају каква вода је идеална за умивање лица

Многи од нас перу лице топлом водом како би отворили и очистили поре, а за крај користе хладну воду, да их затворе. Али може ли излагање коже различитим температурама донијети више штете него користи?

Ево шта кажу дерматолози о томе колико је заиста лоше прање лица топлом водом.

Policija Srbija

Србија

Пронађена бомба од пола тоне, ево шта грађани морају да ураде

Прије свега, ваше поре се заправо не отварају или затварају, иако је то мишљење врло популарно.

- Истина је да поре немају мишиће, тако да се не могу физички отворити или затворити као одговор на температуру - рекла је др Хана Копелман за Хуфф Пост.

- Врућа вода може привремено да олабави уља и остатке на кожи, чинећи поре чистијим, али заправо не мијења њихову величину. С друге стране, хладна вода може привремено да сузи крвне судове, дајући кожи затегнутији изглед, али ни она не смањује поре. Док је величина пора углавном одређена генетиком, постоји неколико других фактора који могу учинити да поре изгледају уочљивије.

horoskop

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

Дакле, која је савршена температура за прање лица?

Чишћење коже топлом водом може дјеловати умирујуће, али може уклонити природна уља. Пошто ова уља помажу у задржавању влаге и одржавању хидратације коже, излагање ваше коже врућој води може смањити њену способност да задржи влагу, чинећи је осјетљивијом и склоном исушивању, црвенилу и иритацији.

- Временом може да погорша стања као што су екцем или розацеа и допринесе превременом старењу оштећујући колаген и еластин - објаснила је др Никол Ли, дерматолог.

То не значи да је и хладна вода рјешење за прање лица. Излагање коже високим или ниским температурама може створити непотребан стрес.

Магла-вријеме-улица

Друштво

Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима

- Кориштење воде која је превише хладна за прање лица може да освјежи и привремено смањи натеченост, али можда неће тако ефикасно очистити или омогућити производима за његу коже да се добро упијају. Временом би то могло довести до зачепљених пора и мање ефикасне његе коже.

За оптимално здравље коже и извлачење максимума из вашег средства за чишћење, дерматолози се слажу да је млака вода прави начин.

Петарде

Регион

Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

- Млака вода је идеална за чишћење јер ефикасно уклања прљавштину, уље и шминку, а истовремено чува природна уља коже, омогућавајући производима за негу коже да се боље апсорбују - објашњава дерматолог.

umivanje

koža

