Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра

Танјуг
26.12.2025
07:29
Предсједник Украјине Володимир Зеленски могао би да отпутује у резиденцију америчког предсједника Доналда Трампа, Мар-а-Лаго, на Флориди, на разговоре у наредним данима, можда већ 28. децембра, објавио је данас "Кијев пост", позивајући се на неименоване дипломатске изворе.
- Очекује се да ће он (Зеленски) отпутовати на Флориду наредних дана на веома важне разговоре у Мар-а-Лагу, могућем месту за састанак са америчким руководством... Ако све буде ишло по плану, посјета би могла да се одржи већ 28. децембра - наводи украјински лист.
Зеленски је синоћ изнио детаље о маратонском телефонском разговору, сат времена дугом, који је током јучерашњег дана имао са изасланицима америчког предсједника Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, описујући тај разговор као дубинско разматрање "формата, састанака и тајминга".
- Имамо неке нове идеје - рекао је Зеленски.
