Logo
Large banner

Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра

Извор:

Танјуг

26.12.2025

07:29

Коментари:

0
Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Предсједник Украјине Володимир Зеленски могао би да отпутује у резиденцију америчког предсједника Доналда Трампа, Мар-а-Лаго, на Флориди, на разговоре у наредним данима, можда већ 28. децембра, објавио је данас "Кијев пост", позивајући се на неименоване дипломатске изворе.

- Очекује се да ће он (Зеленски) отпутовати на Флориду наредних дана на веома важне разговоре у Мар-а-Лагу, могућем месту за састанак са америчким руководством... Ако све буде ишло по плану, посјета би могла да се одржи већ 28. децембра - наводи украјински лист.

Олуја у Калифорнији-26122025

Свијет

Олуја у Калифорнији односи животе, без струје остало 100.000 људи

Зеленски је синоћ изнио детаље о маратонском телефонском разговору, сат времена дугом, који је током јучерашњег дана имао са изасланицима америчког предсједника Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, описујући тај разговор као дубинско разматрање "формата, састанака и тајминга".

- Имамо неке нове идеје - рекао је Зеленски.

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Земљотрес погодио Србију

Србија

Земљотрес погодио Србију

4 ч

0
САД напале камп ИСИЛ-а у Нигерији

Свијет

САД напале снаге Исламске државе у Нигерији: ''Убијање хришћана мора да престане''

4 ч

2
Захарова: Русија за разговор о потврди да нема план за напад на НАТО

Свијет

Захарова: Русија за разговор о потврди да нема план за напад на НАТО

4 ч

0
СПЦ данас слави пет мученика

Друштво

СПЦ данас слави пет мученика

5 ч

0

Више из рубрике

Олуја у Калифорнији

Свијет

Олуја у Калифорнији односи животе, без струје остало 100.000 људи

4 ч

0
САД напале камп ИСИЛ-а у Нигерији

Свијет

САД напале снаге Исламске државе у Нигерији: ''Убијање хришћана мора да престане''

4 ч

2
Захарова: Русија за разговор о потврди да нема план за напад на НАТО

Свијет

Захарова: Русија за разговор о потврди да нема план за напад на НАТО

4 ч

0
Држављанин БиХ теже повријеђен у удесу

Свијет

Држављанин БиХ теже повријеђен у удесу

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner