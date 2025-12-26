Држављанин БиХ теже повријеђен у удесу

Извор:
26.12.2025
07:05
Држављанка Њемачке изазвала је удес када је проклизала на путу прекривеном снијегом и том приликом је повријеђена, као и њен сапутник, 33-годишњи мушкарац из БиХ.
Аустријски медији преносе да се јуче на путу Б187 из правца Ехрвалда ка Гармишу десила права драма када 32-годишња Њемица на снијегом прекривеном коловозу изгубила контролу над возилом и у благој десној кривини прешла преко средине коловоза, након чега се њен аутомобил сударио са возилом које је долазило из супротног правца, којим је управљао 51-годишњи њемачки држављанин.
Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи
Њемица и њен сапутник задобили су теже повреде. Хитна помоћ их је превезла у болницу у Гармишу. Возач другог возила прошао је без повреда, али у великом шоку.
Због несреће овај дио пута је био једно вријеме затворен.
