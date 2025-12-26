Logo
Large banner

Држављанин БиХ теже повријеђен у удесу

Извор:

Агенције

26.12.2025

07:05

Коментари:

0
Држављанин БиХ теже повријеђен у удесу
Фото: Pexels

Држављанка Њемачке изазвала је удес када је проклизала на путу прекривеном снијегом и том приликом је повријеђена, као и њен сапутник, 33-годишњи мушкарац из БиХ.

Аустријски медији преносе да се јуче на путу Б187 из правца Ехрвалда ка Гармишу десила права драма када 32-годишња Њемица на снијегом прекривеном коловозу изгубила контролу над возилом и у благој десној кривини прешла преко средине коловоза, након чега се њен аутомобил сударио са возилом које је долазило из супротног правца, којим је управљао 51-годишњи њемачки држављанин.

илу-ротација-19092025

Свијет

Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи

Њемица и њен сапутник задобили су теже повреде. Хитна помоћ их је превезла у болницу у Гармишу. Возач другог возила прошао је без повреда, али у великом шоку.

Због несреће овај дио пута је био једно вријеме затворен.

Подијели:

Таг:

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

Регион

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

13 ч

0
Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

Република Српска

Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

13 ч

3
Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

Друштво

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

13 ч

0
Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

Друштво

Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

13 ч

0

Више из рубрике

Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи

Свијет

Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи

5 ч

0
Хантер Бајден "пере руке" од Украјине: "То је била грешка"

Свијет

Хантер Бајден "пере руке" од Украјине: "То је била грешка"

14 ч

0
Зеленски тјера народ да славе Божић по грегоријанском календару; Медински: Бог ће му судити

Свијет

Зеленски тјера народ да славе Божић по грегоријанском календару; Медински: Бог ће му судити

15 ч

0
Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

Свијет

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner