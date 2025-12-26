Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи

26.12.2025
07:00
Коментари:0
Брат (11) и сестра (13), које је отац убио док су спавали, а затим извршио самоубиство у Турској, укопани су један поред другог.
Неутјешна мајка није могла сакрити сузе на њиховој сахрани, питајући се како ће издржати ову огромну бол и живјети без своје дјеце.
Регион
Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција
Трагедија се догодила на Бадње вече око 21 сат у провинцији Адана, када је Ибрахим Кираџи, текстилни радник, из непознатих разлога упуцао своју кћерку Дерин (13) и сина Дорука (11), који је био инвалид.
Након злочина, признао је станодавцу шта је учинио и замолио га да позове полицију, а потом је себи одузео живот.
Друштво
13 ч0
Република Српска
13 ч3
Друштво
13 ч0
Хроника
14 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
12
02
12
01
Тренутно на програму