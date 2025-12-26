Logo
Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи

26.12.2025

07:00

Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи
Фото: pexels

Брат (11) и сестра (13), које је отац убио док су спавали, а затим извршио самоубиство у Турској, укопани су један поред другог.

Неутјешна мајка није могла сакрити сузе на њиховој сахрани, питајући се како ће издржати ову огромну бол и живјети без своје дјеце.

truba trubac

Регион

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

Трагедија се догодила на Бадње вече око 21 сат у провинцији Адана, када је Ибрахим Кираџи, текстилни радник, из непознатих разлога упуцао своју кћерку Дерин (13) и сина Дорука (11), који је био инвалид.

Након злочина, признао је станодавцу шта је учинио и замолио га да позове полицију, а потом је себи одузео живот.

