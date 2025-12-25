Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

Извор:
Извор: АТВ
НСРС јуче је усвојила закон о забрани пушења у затвореном. Закон о забрани пушења у Републици Српској уводи потпуну забрану пушења у свим затвореним јавним просторима укључујући угоститељске објекте попут кафића, ресторана и барова. Закон предвиђа озбиљне новчане казне како за власнике објеката тако и за госте.
"Могу да кажем да смо ми као удружење иницирали у више наврата код министра да се поведе рачуна оног постојећег закона који је био мртво слово на папиру, везано за пушење у угоститељским објектима јер чињеница је да дуван штети и ономе ко га конзумира, а поготово индиректно", каже Сека Џелић предсједница Удружења обољелих од рака плућа "Диши за живот".
"Нико, баш нико није био против тог закона, били су чак и разни произвођачи дувана. И они су подржавали на неки начин, али су тражили неке олакшице", рекао је Горан Куртиновић из Удружења Хорека.
Куртовић појашњава да у угоститељске објекте долазе и гости који не пуше и да се пушачима све ово вријеме највише гледало кроз прсте.
Република Српска
Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД
"Удружење подржава све што је у интересу грађана и здравља становништва. Исто тако постављамо питање ко ће да спроводи тај закон? Да ли је овај закон још једно мртво слово на папиру и губљење времена наших политичара и ових који преписују закон из ЕУ?", каже Жељко Татић, предсједник Удружења радника угоститеља и туризма Републике Српске.
Татић наглашава да Свјетска здравствена организација нигдје не захтијева да се пушење забрани већ да се забрани продаја електронских цигарета које су на сваком кораку.
