Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

АТВ

25.12.2025

22:43

0
Фото: АТВ

НСРС јуче је усвојила закон о забрани пушења у затвореном. Закон о забрани пушења у Републици Српској уводи потпуну забрану пушења у свим затвореним јавним просторима укључујући угоститељске објекте попут кафића, ресторана и барова. Закон предвиђа озбиљне новчане казне како за власнике објеката тако и за госте.

"Могу да кажем да смо ми као удружење иницирали у више наврата код министра да се поведе рачуна оног постојећег закона који је био мртво слово на папиру, везано за пушење у угоститељским објектима јер чињеница је да дуван штети и ономе ко га конзумира, а поготово индиректно", каже Сека Џелић предсједница Удружења обољелих од рака плућа "Диши за живот".

"Нико, баш нико није био против тог закона, били су чак и разни произвођачи дувана. И они су подржавали на неки начин, али су тражили неке олакшице", рекао је Горан Куртиновић из Удружења Хорека.

Куртовић појашњава да у угоститељске објекте долазе и гости који не пуше и да се пушачима све ово вријеме највише гледало кроз прсте.

Додик нова

Република Српска

Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

"Удружење подржава све што је у интересу грађана и здравља становништва. Исто тако постављамо питање ко ће да спроводи тај закон? Да ли је овај закон још једно мртво слово на папиру и губљење времена наших политичара и ових који преписују закон из ЕУ?", каже Жељко Татић, предсједник Удружења радника угоститеља и туризма Републике Српске.

Татић наглашава да Свјетска здравствена организација нигдје не захтијева да се пушење забрани већ да се забрани продаја електронских цигарета које су на сваком кораку.

pušenje

zakon

Коментари (0)
