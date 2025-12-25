Logo
Имате времена до поноћи: Познати свештеник открио ко данас треба да се моли за новац

25.12.2025

19:17

Имате времена до поноћи: Познати свештеник открио ко данас треба да се моли за новац
Фото: Јутјуб/Oтац Предраг Поповић

Да ли је у реду да се вјерник моли Богу за финансијску помоћ или је то гријех?

Ово питање мучи многе, нарочито у временима када су егзистенцијалне бриге све чешће. Управо на ту тему говорио је отац Предраг Поповић у снимку који је подијелио на свом Инстаграм профилу, а његова порука изазвала је велику пажњу јавности.

На данашњи дан, 25. децембра, када се у православном календару обиљежава Свети Спиридон Чудотворац - светац коме се многи вјерници обраћају управо због материјалних тешкоћа - отац Предраг је објаснио када је молитва за новац оправдана, а када губи смисао.

"Није гријех молити се Богу за паре"

Отац Предраг јасно поручује да сама молитва за новац није гријех, али да је пресудно са каквим мотивом се човек обраћа Богу.

"Није гријех да човјек моли Бога за паре, то да знате. Можете да се молите Богу за паре", рекао је он и додао да се и сам у животу молио Светом Спиридону, те да му је та молитва, како каже, много помогла.

Према његовим ријечима, Свети Спиридон је познат као светац који помаже и у материјалним потребама, али само онда када су те потребе оправдане и искрене.

Када молитва за новац има смисла?

Отац Предраг истиче да није свака молитва за новац исправна, нарочито ако иза ње стоје похлепа, лакомост или жеља за незаслуженим богатством.

"Не иде то да одемо у кладионицу, па се молимо за паре", упозорава он.

Како објашњава, молитва има смисла када су финансије потребне за основне и нормалне животне ствари - да се прехрани породица, да се обезбиједи дом, да се поштеним радом стекне сигурност и стабилност.

"Ако су вам потребне финансије за нешто што је нормално, што је у реду - слободно се молите Господу за то", поручује отац Предраг.

Зашто је важно да се молимо?

У свом обраћању, отац Предраг се осврнуо и на духовни смисао молитве, наглашавајући да она помаже човјеку да препозна Божју помоћ у свом животу.

"Ако се молите и добијете оно за шта сте се молили, знаћете да вам је то Бог дао", објашњава он.

С друге стране, ако човјек нешто добије, а да се за то није молио, може лако помислити да је све постигао сопственим заслугама. Управо тада, упозорава отац Предраг, долази до духовне опасности.

"Мислите да сте то ви заслужили? Е онда ће вам то бити узето. Тада ћете знати да вам је оно узето", закључио је он.

Порука вјерницима на дан Светог Спиридона

Порука оца Предрага Поповића на дан Светог Спиридона јасна је и снажна: молитва за материјалне ствари није гријех, али мора бити искрена, скромна и усмјерена ка стварним животним потребама, а не ка похлепи.

У времену када су финансијски изазови чести, ова порука подсјећа вијернике да се новац не тражи ради луксуза, већ као средство за достојанствен и поштен живот - уз вјеру, захвалност и свијест да ништа не долази без Божје воље.

(Она.рс)

