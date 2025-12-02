Отац Предраг Поповић објаснио шта значи ако вам се поквари света водица

02.12.2025
08:08
Ако се света водица брзо поквари, замути, убуђа – значи да ту постоји неко присуство нечастивих сила.
Народ вјерује да света водица, нарочито она Богојављенска (коју људи углавном и носе својим домовима), може се чувати неограничено вријеме. Међутим, отац Предраг Поповић је једном приликом истакао да се и она може покварити, али објаснио и у којем случају.
Света вода или водица је вода која је освећена током вјерског обреда и сматра се посебном и љековитом.
Света водица преставља мјесто у којем се мистериозно спајају два духа: дух живота (инхерентан свакој води) и Дух Свети. Дух Свети силази у обичну воду захваљујући посебном сакраменту званом благослов воде. Света вода и вода светих извора сматра се љековитом.
Позната су два освећења воде: велико и мало. Велико водоосвећење се врши два пута у години на Крстовдан (Навечерје Богојављења) и на Богојављење, у коме се сјећамо крштења Исуса Христа у ријеци Јордан.
С друге стране, мало водоосвећење врши се у различитим приликама, при другим црквеним чиновима и обредима, па и на тражење појединих вјерника. Према свакој потреби, може се вршити мало освећење воде у свако вријеме и на сваком мјесту: у кући, у пољу, у врту…
Народ вјерује да Света водица, нарочито она Богојављенска (коју људи углавном и носе својим домовима), може се чувати неограничено вријеме, међутим, отац Предраг Поповић је једном приликом истакао да се и она може покварити, али објаснио и у којем случају:
– Наравно да Богојављенска водица може да се поквари, не овако као када би узели флашу обичне воде и ставили поред богојављенске. Јер, кад бисте у флашу обичне воде ставили босиљак то би Вам се усмрдило… Богојављенска се точи чиста, у чисту флашу. Не додаје се и не ставља се у ту флашу ништа, значи не убацује се босиљак, не убацују се свјећице, не убацују се новчићи (!) итд. – него се држи тако – каже отац Предраг Поповић.
''Људи који ми се јављају да имају снове који нису добри, ја им кажем: “Узмете једну малу флашицу свете водице, ставите поред кревета на натказни, само да не буде на директном сунцу и пратите. Ако се вода брзо убуђа – значи да ту постоји неко присуство нечастивих сила. Онда је вода “то” узела у себе, због чега се и покварила'', открио је он.
Отац Предраг каже да би, ако се то деси, требало позвати свештеника да освешта стан, ми да се причестимо, окадимо кућу…
''Каже ми једна жена да се у њеној кући водица већ другу годину убуђа… То је вода коју је цијело село узимало од мене и никоме се није убуђала осим њима. Ја јој кажем: “То није добар знак. Није добар показатељ, нешто се ту дешава. Ја Вас молим да сви сад лијепо испостите и да дођете код мене да се причестите сви, што прије. Да ми видимо: то нас нешто сигурно Бог упозорава да нешто није како треба'', говори он.
Дођу они, причесте се, прича отац Предраг, али ситуација и даље иста!
– Ја сам послије отишао из тог села, отишао на другу парохију, био овдје на литургији и ту дошла нека жена да јој се чита молитва и ја сачекам ту послије и питам:
“Па шта се дешава са дјететом?” Каже да се буди ноћу, има неке страхове, овамо-тамо …
Ја питам њу: “Па добро, код колко сте баба водити дијете?”, јер ако је питам да ли је ишла код врачаре, казаће да није. Каже да га је водила код свих, али ниједна није помогла.
Ту је била и једна млада из тог мјеста (из моје парохије!)… Питам, која је. Нађе је на Фејсбуку и ни мање ни више него газдарица те куће којој се буђави водица! – истакао је отац Предраг, преноси Крстарица.
