Отац Предраг објаснио: Никад не би требало да говоримо "Прими моје саучешће" ожалошћенима

27.09.2025

08:37

Фото: Јутјуб/Oтац Предраг Поповић

Отац Предраг Поповић објаснио је зашто није добро ожалошћенима рећи „Прими моје саучешће“ и открио шта би требало изговорити умјесто тога. Његове ријечи изненадиле су многе вјернике.

Отац Предраг Поповић већ годинама важи за свештеника који вјернике не учи само о вјери, већ и о љубави, међуљудским односима и томе како да живот држе у балансу. Његове бесједе и савјети често помажу људима да пронађу утеху у тешким тренуцима, а недавно је говорио и о томе шта заправо значи изјавити саучешће на прави хришћански начин.

Према његовим ријечима, реченицу „Прими моје саучешће“ не би требало изговарати ожалошћенима, јер она, како каже, дјелује површно и не доноси утјеху.

„Када приђеш човјеку који је изгубио вољену особу, немој да му говориш: ‘Прими моје саучешће’ или ‘шта се десило’. Тако се саучешће не изјављује. Умјесто тога, приђи и реци му: ‘Христос васкрсе’. Можда ће га то збунити, можда ће се питати зашто му то говориш баш у том тренутку, али касније ће схватити. Те ријечи ће му се открити када му буде најпотребније“, објаснио је отац Предраг у видео-обраћању на својој Фејсбук страници.

Он је затим детаљније разјаснио зашто је овакав начин изражавања емпатије много дубљи и примјеренији од уобичајених фраза.

„Ако те тај човјек упита: ‘Зашто си ми рекао Христос васкрсе?’, ти ћеш му одговорити: ‘Зато што сам ти донио радосну вијест – да твој отац, мајка, брат, дијете или ко год да је отишао, заправо није мртав. Ако је Христос васкрсао, и они ће васкрснути. Они те већ чекају у будућности, а ти се надај и свом васкрсењу и поновном сусрету с њима’“, поручио је свештеник.

Отац Предраг Поповић

