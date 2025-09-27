Потпуни хаос у Мексику: Више од 2 милиона људи остало без струје

Извор:
Телеграф
27.09.2025
08:14
Коментари:0
Око 2,3 милиона становника остало је без струје у петак на југоистоку Мексика због квара који је довео до хаоса широм тог подручја, посебно у туристичком одредишту Канкуну.
Четири сата након квара на интерконекцији између неколико мрежа, струја се вратила на око 50 одсто подручја у погођеним савезним државама Јукатан, Кампече и Кинтана Ро.
Република Српска
Настављају се "Дани Српске у Србији", програми у више градова
"Погођено је 2,3 милиона корисника", објавио је Хектор Лопез, директор мексичке државне електроенергетске компаније.
Због нестанка струје престали су да раде и семафори, што је изазвало саобраћајни хаос, а с радом су наставиле само оне компаније које су имале генераторе, јавио је дописник агенције Франце Пресе из Канкуна.
Наука и технологија
Има ли разлога за страх: Физичар израчунао датум смака свијета?
У дијеловима тог града на два су сата престале да функционишу и телекомуникације, али се чини да водоводна мрежа и болнице нису угрожене овим инцидентом.
📍 Estados | Quintana Roo avanza lentamente en la recuperación eléctrica: apenas 23% restablecido en Cancún y el 50% en Playa del Carmen.— El Economista (@eleconomista) September 27, 2025
En contraste, Chetumal, Tulum y Cozumel ya operan con normalidad, informó la gobernadora Mara Lezama.
Créditos: Jesús Vázquez. pic.twitter.com/UWKOmavPCj
Република Српска
1 ч0
Економија
1 ч0
Друштво
1 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму