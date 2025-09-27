Logo

Потпуни хаос у Мексику: Више од 2 милиона људи остало без струје

27.09.2025

08:14

Фото: Pexels

Око 2,3 милиона становника остало је без струје у петак на југоистоку Мексика због квара који је довео до хаоса широм тог подручја, посебно у туристичком одредишту Канкуну.

Четири сата након квара на интерконекцији између неколико мрежа, струја се вратила на око 50 одсто подручја у погођеним савезним државама Јукатан, Кампече и Кинтана Ро.

"Погођено је 2,3 милиона корисника", објавио је Хектор Лопез, директор мексичке државне електроенергетске компаније.

Због нестанка струје престали су да раде и семафори, што је изазвало саобраћајни хаос, а с радом су наставиле само оне компаније које су имале генераторе, јавио је дописник агенције Франце Пресе из Канкуна.

армагедон смак свијета

Наука и технологија

Има ли разлога за страх: Физичар израчунао датум смака свијета?

У дијеловима тог града на два су сата престале да функционишу и телекомуникације, али се чини да водоводна мрежа и болнице нису угрожене овим инцидентом.

(Телеграф.рс)

