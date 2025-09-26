Logo

Захарова: Европа никада није била ближе трећем свјетском рату

Извор:

Sputnjik

26.09.2025

20:28

Коментари:

0
Захарова: Европа никада није била ближе трећем свјетском рату
Фото: X

Званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова изјавила је да ће, уколико се потврде информације мађарских медија о плановима Кијева да изведе операцију под лажном заставом у Румунији и Пољској, свет бити на ивици трећег свјетског рата.

„На Банковој припремају свој Инцидент у Глајвицу – с циљем да створе касус бијели за рат између Русије и НАТО-а. Ако се све ово потврди, мораћемо признати: никада у савременој историји Европа није била тако близу почетка трећег свјетског рата“, нагласила је Захарова на свом Телеграм каналу.

Како је рекла, према доступним подацима план власти у Кијеву предвиђа више корака - поправку оборених или пресретнутих руских дронова, њихово опремање бојевим елементима и употребу као наводно „руских“ беспилотних летјелица за ударе на велике транспортне центре НАТО у Пољској и Румунији.

Фудбал-хуманитарни турнир-26092025

Фудбал

"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове

Истовремено би се у Европи водила дезинформациона кампања са циљем да се за све окриви Москва и да се изазове оружани сукоб између Русије и НАТО-а.

„У циљу извођења ове провокације 16. септембра на Јаворовски полигон у западној Украјини, гдје се налази Међународни центар за безбедност, већ су допремљени руски дронови ‘Герањ’, претходно поправљени у Лавову у фабрици ‘ЛОРТА’“, навела је Захарова.

Саво Минић 260925

Република Српска

Минић: Институције на услузи привреди, ауто-путеви важан фактор

Додала је да, према писању мађарских новинара, узрок оваквих акција Зеленског лежи у катастрофалним губицима Оружаних снага Украјине. „Уништење украјинске армије више није на тактичком нивоу, већ добија стратешки карактер“, закључила је Захарова.

(Спутњик)

Подијели:

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове

Фудбал

"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове

43 мин

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Судбина ће испунити тајне жеље само за ова 4 хороскопска знака

45 мин

0
Кошаркаши Републике Српске остварили прву побједу на турниру у Кини

Кошарка

Кошаркаши Републике Српске остварили прву побједу на турниру у Кини

48 мин

0
И специјалци реаговали због удеса у бх. граду

Хроника

И специјалци реаговали због удеса у бх. граду

53 мин

0

Више из рубрике

Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава

Свијет

Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава

1 ч

0
Доналд и Меланија Трамп на степеницама у УН

Свијет

Читач са усана открио шта је Меланија рекла Трампу док је упирао прст у њу

1 ч

0
Дрон у лету

Свијет

Након Француске узбуна и у Њемачкој због непознатих дронова

1 ч

0
Путин: Јачање суверенитета Русије кључни задатак

Свијет

Путин: Јачање суверенитета Русије кључни задатак

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

06

Виц дана: 20 година брака

21

04

Уз ове савјете ефикасно се ријешите "пивског" стомака

21

03

"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

20

53

Хорор у Славонском Броду: Дјечака тукли, пљували, гађали урином док није пао у несвијест

20

49

Отворен Конгрес Кардиолога - Шеранић: Циљ - стандардизација кардиолошке праксе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner