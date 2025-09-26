Извор:
Sputnjik
26.09.2025
20:28
Званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова изјавила је да ће, уколико се потврде информације мађарских медија о плановима Кијева да изведе операцију под лажном заставом у Румунији и Пољској, свет бити на ивици трећег свјетског рата.
„На Банковој припремају свој Инцидент у Глајвицу – с циљем да створе касус бијели за рат између Русије и НАТО-а. Ако се све ово потврди, мораћемо признати: никада у савременој историји Европа није била тако близу почетка трећег свјетског рата“, нагласила је Захарова на свом Телеграм каналу.
Како је рекла, према доступним подацима план власти у Кијеву предвиђа више корака - поправку оборених или пресретнутих руских дронова, њихово опремање бојевим елементима и употребу као наводно „руских“ беспилотних летјелица за ударе на велике транспортне центре НАТО у Пољској и Румунији.
Истовремено би се у Европи водила дезинформациона кампања са циљем да се за све окриви Москва и да се изазове оружани сукоб између Русије и НАТО-а.
„У циљу извођења ове провокације 16. септембра на Јаворовски полигон у западној Украјини, гдје се налази Међународни центар за безбедност, већ су допремљени руски дронови ‘Герањ’, претходно поправљени у Лавову у фабрици ‘ЛОРТА’“, навела је Захарова.
Додала је да, према писању мађарских новинара, узрок оваквих акција Зеленског лежи у катастрофалним губицима Оружаних снага Украјине. „Уништење украјинске армије више није на тактичком нивоу, већ добија стратешки карактер“, закључила је Захарова.
