И специјалци реаговали због удеса у бх. граду

Кликс

26.09.2025

20:16

Саобраћајна несрећа која се догодила данас око 15:45 сати у улици Змаја од Босне, на раскрсници у близини Машинске школе и Хисторијског музеја у Сарајеву створила је и велике гужве у саобраћају с обзиром на то да је увиђај још траје.

У саобраћајној несрећи учествовала су два аутомобила те је један од њих врло брзо уклоњен.

Међутим, други аутомобил и даље се налази на путу, а припадницима саобраћајне полиције придружили су се и колеге из Специјалне јединице Министарства унутрашњих послова КС.

Како је потврђено за "Кликс" из МУП-а Кантона Сарајево, увиђај траје нешто дуже него уобичајено због тога што се једно моторно возило, из за сада непознатих разлога, мора одузети од власника.

С обзиром на гужве, возачи се моле за опрез те да вожњу прилагоде тренутним условима на цести.

