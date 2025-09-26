И специјалци реаговали због удеса у бх. граду

Извор:
26.09.2025
20:16
Саобраћајна несрећа која се догодила данас око 15:45 сати у улици Змаја од Босне, на раскрсници у близини Машинске школе и Хисторијског музеја у Сарајеву створила је и велике гужве у саобраћају с обзиром на то да је увиђај још траје.
У саобраћајној несрећи учествовала су два аутомобила те је један од њих врло брзо уклоњен.
Међутим, други аутомобил и даље се налази на путу, а припадницима саобраћајне полиције придружили су се и колеге из Специјалне јединице Министарства унутрашњих послова КС.
Како је потврђено за "Кликс" из МУП-а Кантона Сарајево, увиђај траје нешто дуже него уобичајено због тога што се једно моторно возило, из за сада непознатих разлога, мора одузети од власника.
С обзиром на гужве, возачи се моле за опрез те да вожњу прилагоде тренутним условима на цести.
